Cher: Προσέλαβε 4 άνδρες για να απαγάγουν τον γιο της από ξενοδοχείο – Τον έβαλε σε κέντρο αποτοξίνωσης

Η Cher προσέλαβε τέσσερις άνδρες για να απαγάγουν τον γιο της, Elijah Blue Allman, από ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης, όπου προσπαθούσε να συμφιλιωθεί με τη σύζυγό του, όπως αποκαλύπτει σε ρεπορτάζ της η «Daily Mail». Φωτογραφίες που δημοσίευσε δείχνουν τον μουσικό να βρίσκεται στο Chateau Marmont λίγες ημέρες πριν οδηγηθεί σε κέντρο αποτοξίνωσης

Η βραβευμένη με Όσκαρ, Emmy και Grammy καλλιτέχνιδα ανησυχούσε για την υγεία του Elijah Blue Allman, ανέφερε η νύφη της, Marieangela King, σε δήλωσή της στο δικαστήριο του Λος Άντζελες που εκδικάζει το διαζύγιο του ζευγαριού. Στη φωτογραφία ο γιος της φαίνεται ατημέλητος, ενώ σύμφωνα με τη «Daily Mail», ο γιος της ζει στο ξενοδοχείο τους τελευταίους έξι μήνες. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κέντρο αποτοξίνωσης στην Pasadena της Καλιφόρνια, αφού κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο που οδηγεί στην είσοδο του ξενοδοχείου.

«Στην αρχή φαινόταν σαν να ήταν νεκρός, αλλά στην πραγματικότητα είχε λιποθυμήσει», ανέφερε άνθρωπος που μίλησε στο Μέσο. «Το προσωπικό τον σήκωσε και τον πήγε μέσα».

Ο 47χρονος Elijah Blue Allman είναι το μικρότερο από τα δύο παιδιά της Cher. Είναι ο γιος του δεύτερου συζύγου της, του αείμνηστου Gregg Allman. Παντρεύτηκε το 2013 την 36χρονη Marieangela και δεν έχουν αποκτήσει παιδιά. Ο ίδιος έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι άρχισε να παίρνει ναρκωτικά όταν ήταν 11 ετών και έδωσε μακρά μάχη με τον εθισμό του στην ηρωίνη.

Η σύζυγός του γεννήθηκε στη Βομβάη της Ινδίας από Βρετανό πατέρα και Γερμανίδα μητέρα και πέρασε τα παιδικά της χρόνια σε 30 διαφορετικές χώρες. Σε δήλωσή της στο δικαστήριο, η King είπε ότι εκείνη και ο Elijah είχαν περάσει 12 ημέρες στη Νέα Υόρκη, προσπαθώντας να δουλέψουν πάνω στον γάμο τους.

«Με τον κατάλληλο χρόνο πιστεύω ότι θα συμφιλιωθούμε», είπε. Ωστόσο, οι προσπάθειές τους να τα βρουν ξανά διακόπηκαν βίαια, ανέφερε η ίδια. «Στις 30 Νοεμβρίου 2022, τη νύχτα της επετείου του γάμου μας, τέσσερα άτομα ήρθαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μας και απομάκρυναν τον Elijah από το δωμάτιό μας. Μου είπε ένας από τους τέσσερις άνδρες που τον πήραν ότι τους είχε προσλάβει η μητέρα του Elijah.

Ολοκλήρωσε τη δήλωσή της με τα εξής λόγια: «Καταλαβαίνω τις προσπάθειες της οικογένειάς του να βεβαιωθεί ότι είναι καλά και θέλω το καλύτερο για τον σύζυγό μου».

EXCLUSIVE: Cher hired four men to kidnap troubled son Elijah Blue Allman from NYC hotel where he was trying to reconcile with his wife, docs reveal - as new photos show 'strung out' musician at the Chateau Marmont in days before being taken to rehab https://t.co/E1DB82dqkF