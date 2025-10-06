Charlie Sheen: Δημόσια συγγνώμη για ένα ξέσπασμα... 20 χρόνια μετά

Μια απρόσμενη τροπή πήρε η πρόσφατη συνέντευξη του Charlie Sheen στο δημοφιλές podcast Armchair Expert του Dax Shepard, καθώς ο διάσημος ηθοποιός προχώρησε σε μια δημόσια συγγνώμη για μια προσβλητική συμπεριφορά του προς τον παρουσιαστή... πριν από 20 και πλέον χρόνια.

Η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά είναι πως ο Shepard, δεν θυμόταν καν το περιστατικό.

Ο Sheen- που συνεχίζει την περιοδεία του για την προώθηση της αυτοβιογραφίας «The Book of Sheen: A Memoir» και του νέου του ντοκιμαντέρ «aka Charlie Sheen»- μίλησε ανοιχτά για ένα περιστατικό που, όπως είπε, τον «βάραινε» για δεκαετίες.

«Υπάρχει κάτι που κουβαλούσα μέσα μου», είπε ο Sheen περίπου 20 λεπτά μετά την έναρξη της συνέντευξης.

«Ήμουν κακός μαζί σου ένα βράδυ. Πολύ κακός. Μιλάμε επιπέδου “καθίκι 5.000”. Και για πολύ καιρό ένιωθα ότι έπρεπε να το διορθώσω. Και να 'μαστε, 20 χρόνια μετά».

Ο Shepard έδειξε έκπληκτος και ζήτησε να μάθει σε ποιο περιστατικό αναφερόταν, καθώς δεν θυμόταν τίποτα.

Ο Sheen εξήγησε ότι το περιστατικό συνέβη κάποιο Halloween στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν βρίσκονταν σε μια παρέα και συζητούσαν για το πώς πέρασαν τη γιορτή.

«Μιλούσαμε για το πως είναι να κάνει Halloween και να έχεις μικρά παιδιά — και πώς δεν είναι τελικά και τόσο διασκεδαστικό. Είναι και δεν είναι. Ωραίο είναι μόνο για τη φωτογραφία που θα μπει στο ψυγείο», είπε ο Sheen.

«Εγώ ήμουν σε κακή διάθεση και γκρίνιαζα για τα πάντα», είπε μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με την περιγραφή του ηθοποιού, όταν ο Shepard άρχισε να περιγράφει πως για εκείνον δεν είναι τόσο άσχημη αυτή η περίοδος, ο Sheen τον διέκοψε απότομα λέγοντας του λίγο ως πολύ- σε προσβλητικό τόνο- πως δεν έχει παιδιά οπότε δεν μπορεί να εκφέρει άποψη.

«Ήταν τελείως άσχετο και αγενές. Γι’ αυτό, ζητώ συγγνώμη – έστω και 20 χρόνια μετά».

Ο Shepard του απάντησε ότι είναι πολύ δύσκολο είναι να κρατήσει κανείς κακία σε κάποιον τόσο «συμπαθή».

«Από τη στιγμή που κανονίστηκε η συνέντευξη, είπα “Τέλεια, θα ξεκαθαρίσω εκείνο το πράγμα από πριν 20 χρόνια”», κατέληξε ο Sheen.

Πηγή: skai.gr

