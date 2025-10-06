Η Σαρλίζ Θερόν είδε τον Τζόνι Ντεπ και δεν είπε ούτε «γεια»

Η Charlize Theron αγνόησε επιδεικτικά τον Johnny Depp στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Η διάσημη ηθοποιός φαίνεται πως απέφυγε τον άλλοτε συμπρωταγωνιστή της, κατά τη διάρκεια της επίδειξης της Dior για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Η βραβευμένη ηθοποιός, η οποία είχε συνεργαστεί με τον Depp στην ταινία The Astronaut’s Wife το 1999, καταγράφηκε σε βίντεο να χαιρετά εγκάρδια τον Bernard Arnault, πρόεδρο και CEO της LVMH, καθώς και τη Μπριζίτ Μακρόν, πρώτη κυρία της Γαλλίας.

Ο Johnny Depp στεκόταν ακριβώς δίπλα στη Μακρόν και φαινόταν να περιμένει τη σειρά του. Ωστόσο, η Theron απομακρύνθηκε χωρίς καν να του ρίξει βλέμμα, αφήνοντάς τον σε μία κάπως αμήχανη στιγμή μπροστά στις κάμερες.

Πηγή πάντως δήλωσε στη Page Six ότι «δεν πρόκειται για τίποτα άξιο αναφοράς», εξηγώντας πως «η εκδήλωση ήταν χαοτική».

Οι εκπρόσωποι Τύπου των δύο σταρ δεν απάντησαν άμεσα στα αιτήματα της Page Six για σχόλιο.

Πηγή: skai.gr

