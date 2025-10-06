Επικριτικά πυρά δέχεται πανταχόθεν η Μέγκαν Μαρκλ για ένα βίντεο περίπου 40 δευτερολέπτων που ανέβασε στο Instagram από το Παρίσι, όπου βρέθηκε για το ντεμπούτο του σχεδιαστή Pierpaolo Piccioli's για τον Balenciaga στην Εβδομάδα Μόδας.

Το επίμαχο βίντεο δείχνει του Δούκισσα του Σάσεξ να επιστρέφει από το σόου, στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της, με τον σοφέρ να οδηγεί στους ίδιους δρόμους που πέρασε για τελευταία φορά η πριγκίπισσα Νταϊάνα, πριν το δυστύχημα στο τούνελ στη Pont de l'Alma.

Meghan Markle films herself near Princess Diana Paris crash tunnel with legs on chairhttps://t.co/5T00xfYDX3 pic.twitter.com/Npbq2nMeNq — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) October 6, 2025

Κάποια στιγμή - ενώ η λιμουζίνα της έχει περάσει από τις γέφυρες Pont Alexandre III και Pont des Invalides και βρισκόταν κοντά στη γέφυρα Pont d'Alma, η Μέγκαν Μάρκλ τεντώνει τα πόδια της στο μπροστινό κάθισμα για να δείξει τα Balenciaga τακούνια της.

Όλοι όσοι είδαν το βίντεο, αμέσως σχολίασαν: «Μα τι σκεφτόταν;».

If driving towards Princess Diana’s death scene is a message to Prince William then Meghan Markle is the devil. pic.twitter.com/HBZPSArwrj — Stephanie Sidley (@StephanieSidley) October 5, 2025

«Συνειδητοποίησε άραγε η Μέγκαν, η οποία παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χάρι το 2018, ότι αυτό ήταν ένα παράλληλο ταξίδι – που χωριζόταν από τα τρεχούμενα νερά του Σηκουάνα – με αυτό που ακολούθησε η μητέρα του συζύγου της το μοιραίο τελευταίο βράδυ της τον Αύγουστο του 1997;» γράφει χαρακτηριστικά η Daily Mail.

Tα αρνητικά σχόλια πλημμύρισαν το Twitter, με τους fans της αδικοχαμένης πριγκίπισσας Νταϊάνα να χαρακτηρίζουν τη Δούκισσα του Σάσεξ «ασεβής», «αφελής», «ηλίθια» ακόμη και «διαβολική».

Πηγή: skai.gr

