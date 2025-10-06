Αγνώριστος στα 59 του ο τραγουδιστής του "Things Can Only Get Better"

Την δεκαετία του 90, όλα τα ραδιόφωνα έπαιζαν τις μεγάλες χορευτικές επιτυχίες "U R The Best Thing" και "Things Can Only Get Better" και ο τραγουδιστής Peter Cunnah των D:Ream ήταν τεράστιος αστέρας της ποπ.

Μετά όμως από αυτά δύο χιτ, το συγκρότημα εξαφανίστηκε από τα παγκόσμια chart, κάνοντας εμφανίσεις σε «τοπικό» επίπεδο στη Βρετανία.

Σήμερα στα 59 του, ο Βορειοϊρλανδός Peter Cunnah δεν θυμίζει σε τίποτα τον αδύνατο, γοητευτικό νεαρό, που η φωνή του θυμίζει Τζορτζ Μάικλ και τα τραγούδια του ξεσήκωναν τα πλήθη.

Όπως γράφει η Daily Mail, ο frontman των D:Ream, μοιράστηκε μια νέα φωτογραφία του στα social media και ήταν πραγματικά αγνώριστος.

Ο Cunnah (στο κέντρο) πόζαρε μαζί με τους καλλιτέχνες Harry Enfield και Kathy Burke - γνωστούς και ως Kevin and Perry καθώς γιόρταζαν την 25η επέτειό τους σε ένα φεστιβάλ, γράφοντας στη λεζάντα «Τα πράγματα μπορούν μόνο να γίνουν καλύτερα. Τώρα σε βρήκα!!! Το μόνο που θέλεις να κάνεις είναι να το κάνεις. Ευφορία!!!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.