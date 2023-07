Ο Robin Williams θα έκλεινε τα 72: Οι συγκινητικές αναρτήσεις των παιδιών του

Ο Robin Williams στις 21 Ιουλίου θα γινόταν 72 ετών και τα παιδιά του ανέβασαν στα social media δύο συγκινητικές αναρτήσεις για το πως θα ήταν σήμερα ο αγαπημένος ηθοποιός.

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών αφού αυτοκτόνησε στις 11 Αυγούστου του 2014, παλεύοντας με την κατάθλιψη τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Τα δύο από τα τρία παιδία του λοιπόν, Zak (40 ετών) και Zelda Williams (33 ετών), μοιράστηκαν τις τρυφερές σκέψεις για τον πατέρα τους στο Twitter.

«Αυτό το βλέμμα με ένα άτακτο, στοργικό χαμόγελο που γνώριζαν τόσο καλά οι φίλοι και τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Χαρούμενο και περίεργο και θαυμαστό. Μου λείπεις και σε αγαπώ για πάντα », έγραψε ο γιος του Zak, ο οποίος μοιράστηκε μια φωτογραφία του Ρόμπιν που φοράει ακουστικά και χαμογελά, στην πολεμική κωμωδία «Καλημέρα Βιετνάμ» του 1987.

Happy 72nd Dad! Was remembering how much I used to love that look you'd give. That look with a mischievous, loving grin that your friends and loved ones knew so well. Joyous and curious and wondrous. Miss you and love you forever! pic.twitter.com/k6IN2lfKVn