Tom Brady-Irina Shayk: Είναι το νέο ζευγάρι του Χόλιγουντ

Ο πιο περιζήτητος εργένης των ΗΠΑ, Tom Brady είναι μαζί με το διάσημο μοντέλο, Irina Shayk, μετά το διαζύγιό του από τη Gisele Bundchen, έπειτα από 13 χρόνια γάμου, σύμφωνα με τη «Daily Mail».

Tom Brady and Irina Shayk's hot new romance revealed! https://t.co/e5X1fE3YCF pic.twitter.com/JiDJRNewgH

Ο πρώην παίκτης του NFL απαθανατίστηκε να χαϊδεύει το πρόσωπο της 37χρονης εντυπωσιακής Ρωσίδας, μετά από ολονύκτιο ραντεβού στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι ο Brady πήρε τη Shayk από ένα ξενοδοχείο του Λος Άντζελες το απόγευμα της Παρασκευής και την πήγε κατευθείαν στο σπίτι του. Βγήκαν το επόμενο πρωί γύρω στις 9.30 π.μ. και αργότερα άφησε τo supermodel – που φορούσε τα ίδια ρούχα από το προηγούμενο βράδυ – πίσω στο ξενοδοχείο της με το πολυτελές αυτοκίνητό του.

EXCLUSIVE: Tom Brady, Irina Shayk spotted getting flirty, touchy-feely after sleepover at his house https://t.co/0flZ0REeZW pic.twitter.com/UH661ow0BW