Η οικογένεια του Μπρους Γουίλις νιώθει ευγνώμων αυτή την Ημέρα των Ευχαριστιών. Οι κόρες του ηθοποιού, Tαλούλα και Σκάουτ, «ανέβασαν» τρυφερές φωτογραφίες στο Instagram με τον μπαμπά τους καθώς κρατούσε ένα δώρο με την ένδειξη «Ο καλύτερος μπαμπάς όλων των εποχών». Οι ίδιες έγραψαν στην ανάρτησή τους: «Ευχαριστώ».

Ο διάσημος ηθοποιός έχει τρεις κόρες με την πρώην σύζυγό του, Ντέμι Μουρ, και δύο κόρες, τη Mέιμπελ 12 ετών και την Έβελιν, 10 ετών, με τη σύζυγό του, Έμα Χέμινγκ Γουίλις. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Tαλούλα δημοσίευσε κάποιες παλιότερες φωτογραφίες της με τη μαμά και τον μπαμπά της πριν από έξι χρόνια, γράφοντας: «Λατρεύω αυτή τη φωτογραφία με εμένα και τους γονείς μου!».

Στο πρώτο καρέ η Ταλουλά χαϊδεύει το αφτί του πατέρα της, ενώ η Σκάουτ έχει βάλει το χέρι της στην καρδιά του ηθοποιού που κρατάει το δώρο από τις δύο κόρες του. Στο δεύτερο καρέ, η Σκάουτ ακουμπάει τη μύτη της με αυτή του πατέρα της, ενώ η Ταλούλα τους παρακολουθεί χαμογελαστή.

Η διάγνωση της μετωποκροταφικής άνοιας του ηθοποιού αποκαλύφθηκε από τη σύζυγό του, Emma Heming Willis, τον Φεβρουάριο του 2023. Η ανακοίνωση ήρθε, σχεδόν, ένα χρόνο μετά την αποκάλυψη ότι ο Μπρους Γουίλις είχε διαγνωστεί με αφασία και αποχωρούσε από την υποκριτική.

