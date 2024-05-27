Μετά την αναβολή της συναυλίας τους στo Orange Vélodrome της Μασσαλίας το Σάββατο(25.05), ο Μπρους Σπρίνγκστιν (Bruce Springsteen) και η E Street Band ακυρώνουν δύο ακόμη σταθμούς της ευρωπαϊκής τους περιοδείας - στην Πράγα και στο Μιλάνο - «κατόπιν ιατρικής εντολής».

Bruce @springsteen will postpone Prague and Milan shows due to “vocal issues” https://t.co/iHv4ONS0lw May 26, 2024

Ο Αμερικανός ρόκερ συνεχίζει να έχει «προβλήματα με την φωνή του».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που κυκλοφόρησε στους λογαριασμούς του τραγουδιστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «μετά και των νέων εξετάσεων οι γιατροί αποφάσισαν ότι ο Σπρίνγκστιν δεν πρέπει να τραγουδήσει για τις επόμενες δέκα ημέρες».

Πηγή: skai.gr

