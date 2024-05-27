Ζωζώ Σαπουντζάκη: 60 χρόνια «Βασίλισσα της Νύχτας»

«Χρόνια πολλά σε μια θεσπέσια παρουσία που δικαίως ανακηρύχτηκε «Βασίλισσα της Νύχτας»! Η Ζωζώ Σαπουντζάκη, μπορεί να ξεκίνησε να λάμπει την δεκαετία του ’60, αλλά συνεχίζει ακάθεκτη μέχρι σήμερα. Το μυστικό της: νιώθει ακόμα παιδί!»

Με αυτή την ανάρτηση, η Φίνος Φιλμ εύχεται χρόνια πολλά στην μεγάλη τραγουδίστρια και ηθοποιό που αγαπά όλη η Ελλάδα.

Όσες δυσκολίες κι αν αντιμετωπίζει, η Ζωζώ Σαπουντζάκη δεν χάνει το χαμόγελο και το γνωστό μπρίο της, σκορπίζοντας χαρά και αισιοδοξία σε κάθε εμφάνισή της.

«Ο χαρακτήρας μου δεν άλλαξε με τα χρόνια. Είμαι ακόμα αθώα και δεν ντρέπομαι να πω πως είμαι ακόμα παιδί» έχει δηλώσει η ίδια.

Με ταλέντο στην υποκριτική, το τραγούδι και το χορό, η Ζωζώ (απλά) κατάφερε να διαπρέψει στο καλλιτεχνικό στερέωμα με αμείωτο μπρίο και νεανική διάθεση αποκτώντας το προσωνύμιο «Βασίλισσα της Νύχτας».

Αν και δεν μπορεί κανείς να την κατατάξει σε ένα είδος, πρόκειται για ένα φαινόμενο ζωντάνιας και μεγάλης αγάπης για την τέχνη που με πάθος συνεχίζει να δημιουργεί από παιδί.

Πηγή: skai.gr

