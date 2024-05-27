Φρανσουά Ολάντ: Πωλήθηκε 20.500 ευρώ το «ιστορικό» γκρι σκούτερ

Το σκούτερ που χρησιμοποιούσε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ, για να επισκεφθεί κρυφά την τότε ερωμένη του και νυν σύζυγό του, ηθοποιό Ζιλιέ Γκαγιέ πριν από 10 χρόνια – όταν ακόμα ήταν ζευγάρι με τη δημοσιογράφο Βαλερί Τριερβελέρ – έπιασε σε δημοπρασία την διπλάσια τιμή από όσο αρχικά υπολόγιζαν οι εκτιμητές.

Το τρίτροχο γκρι Piaggio που «κάρφωσε» τον Ολάντ, όταν έγινε πρωτοσέλιδο στο περιοδικό Closer, πουλήθηκε από τον οίκο δημοπρασιών Rouillac για 20.500 ευρώ ενώ τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η τιμή εκκίνησης για το σκούτερ - χωρίς το κράνος - θα είναι 10.000 ευρώ.

Ο αγοραστής, ιδιοκτήτης ενός μουσείου αυτοκινήτων που ονομάζεται "Prestige et collection" στο Ζαλέ, στη δυτική Γαλλία, σχεδιάζει να εκθέσει εκεί αυτό το Piaggio MP3 125.

Το σκούτερ «είναι κομμάτι της γαλλικής ιστορίας. Θα το εκθέσω ανάμεσα στα 120 οχήματα που ήδη κατέχω, τα οποία χρονολογούνται από το 1922 έως σήμερα», είπε ο αγοραστής, ο Ντενίς Μπρεχερέ.

