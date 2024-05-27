Το τελευταίο διάστημα, πολλά αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι η Μπρίτνει Σπίαρς (Britney Spears) δεν είναι καλά, έχει «ξανακυλήσει» σε ουσίες και μπορεί να κάνει κακό στον εαυτό της.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ΤΜΖ, άτομα από το περιβάλλον της σταρ αναφέρουν ότι η 42χρονη Σπίαρς με την ταραχώδη ζωή φαίνεται ότι δεν μπορεί να «απελευθερωθεί από τους δαίμονές της» και ότι «ήταν μεγάλο λάθος που τερματίστηκε η υποχρεωτική κηδεμονία της».

«Συχνά δεν παίρνει τα φάρμακα που τη σταθεροποιούν, πίνει και κάνει χρήση διαφόρων ναρκωτικών, κάτι που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο» αναφέρουν οι πηγές, λέγοντας ότι συχνά έχει ξεσπάσματα οργής.

Καθώς τα δημοσιεύματα για την υγεία της πληθαίνουν, η ίδια έδωσε την δκή της απάντηση στα social media αργά το βράδυ της Κυριακής, αναφέροντας ότι εδώ και δύο μήνες «είναι πολύ άρρωστη» εξαιτίας ενός κρυολογήματος.

Μάλιστα, εξηγεί ότι παλεύει να το καταπολεμήσει πίνοντας καφέ και παίρνοντας αντιβιοτικά.

«Είμαι άρρωστη εδώ και δύο μήνες με ένα ηλίθιο κρυολόγημα… το είχα πριν από το Μεξικό και είναι πολύ βουλωμένη η μύτη μου, είναι χάλια. Έφυγε όταν επέστρεψα για πρώτη φορά στο σπίτι, αλλά επέστρεψα χθες… πήρα ένα Z-Pak και ελπίζω να φύγει, αισθάνομαι συνεχώς λίγο κουρασμένη σαν να θέλω να κοιμηθώ και τα πράγματα είναι θολά… έτσι άρχισα να πίνω καφέ και αυτό με βοηθάει λίγο» εξήγησε η σταρ.

Μέσα σε όλα αυτά, η Σπίαρς αποκάλυψε σε βίντεο ότι κάποιος της έκλεψε τα πολύτιμα κοσμήματά της μέσα από το σπίτι της.

« Οπως μπορείτε να δείτε, πραγματικά όλα τα κοσμήματά μου κλάπηκαν… είναι δύσκολο να αγοράσω καινούργια τώρα γιατί φοβάμαι ότι θα χαθούν. Οπότε θα αγοράζω φτηνά και ψεύτικα, αλλά είναι δύσκολο γιατί μερικά από τα κομμάτια φτιάχτηκαν για μένα… και ο σταυρός που φορούσα από τα 4 μου, χάθηκε και αυτός…» έγραψε.

