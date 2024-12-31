Η Heidi Klum και ο σύζυγός της κάνουν διακοπές στο χιονισμένο Άσπεν του Κολοράντο για τις γιορτές των Χριστουγέννων και τον εορτασμό της νέας χρονιάς. Το διάσημο μοντέλο μπήκε σε τζακούζι με τις σχετικές φωτογραφίες να έχουν γίνει «viral» στα social media. Με τέτοιο κορμί όλα δικαιολογούνται…

Το 51χρονο μοντέλο και ο 35χρονος μουσικός απολαμβάνουν τα φετινά τους Χριστούγεννα στο πολυτελές θέρετρο για σκι, το οποίο προτιμούν πολλοί σταρ κατά την περίοδο των εορτών.

Σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Heidi Klum μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από το τζακούζι στο οποίο βρέθηκε με τον σύζυγό της και τον αδελφό του. Το γνωστό μοντέλο φοράει κόκκινο μπικίνι, ένα πράσινο γούνινο καπέλο και γυαλιά ηλίου, ενώ σε ένα κλιπ φαίνεται να γλείφει τον πάγο που έχει κολλήσει πάνω στο ποτήρι με τη σαμπάνια που κρατά.

Πηγή: skai.gr

