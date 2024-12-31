Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Heidi Klum: Ποζάρει με κόκκινο μπικίνι μέσα σε τζακούζι - Καλά θα μπει η νέα χρονιά… (video-φωτό)

Το διάσημο μοντέλο μπήκε σε τζακούζι με τις σχετικές φωτογραφίες να έχουν γίνει «viral» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Heidi Klum

Η Heidi Klum και ο σύζυγός της κάνουν διακοπές στο χιονισμένο Άσπεν του Κολοράντο για τις γιορτές των Χριστουγέννων και τον εορτασμό της νέας χρονιάς. Το διάσημο μοντέλο μπήκε σε τζακούζι με τις σχετικές φωτογραφίες να έχουν γίνει «viral» στα social media. Με τέτοιο κορμί όλα δικαιολογούνται… 

Heidi Klum

Το 51χρονο μοντέλο και ο 35χρονος μουσικός απολαμβάνουν τα φετινά τους Χριστούγεννα στο πολυτελές θέρετρο για σκι, το οποίο προτιμούν πολλοί σταρ κατά την περίοδο των εορτών. 

Heidi Klum

Heidi Klum

Σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Heidi Klum μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από το τζακούζι στο οποίο βρέθηκε με τον σύζυγό της και τον αδελφό του. Το γνωστό μοντέλο φοράει κόκκινο μπικίνι, ένα πράσινο γούνινο καπέλο και γυαλιά ηλίου, ενώ σε ένα κλιπ φαίνεται να γλείφει τον πάγο που έχει κολλήσει πάνω στο ποτήρι με τη σαμπάνια που κρατά.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Heidi Klum (@heidiklum)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Heidi Klum
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
67 0 Bookmark