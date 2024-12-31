Σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις που προκάλεσε βίντεο από την εμφάνιση της Rihanna σε καραόκε. «Το μικρόφωνο πρέπει να μάτωσε», έγραψε ένας χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολιάζοντας την καλλιτέχνιδα, η οποία έχει να βγάλει δίσκο από το 2016. Φαίνεται ότι η ίδια έχει ρίξει όλο της το βάρος στη συλλογή εσωρούχων, μια επιχείρηση… χρυσορυχείο.

O REENCONTRO COM O MICROFONE!!! Rihanna CANTANDO “Sex With Me” num karaokê. pic.twitter.com/h60bKI1jNv December 30, 2024

«Βοήθεια, αυτό είναι τρομακτικό», σχολίασε ένας δεύτερος, «δεν ήξερα ότι να τραγουδήσεις μια απλή νότα μπορεί να είναι τόσο δύσκολο», πρόσθεσε ένας άλλος. «Είναι αλήθεια η Rihanna», αναρωτήθηκε ένας θαυμαστής της, προσθέτοντας: «Η γάτα μου μπορεί να τραγουδήσει καλύτερα».

Σαν να μην έφταναν, δε, τα βιτριολικά σχόλια για τις τραγουδιστικές επιδόσεις της Rihanna, αρκετοί ήταν αυτοί που τη «μάλωσαν» για το γεγονός ότι αντί να παρουσιάσει μια νέα δισκογραφική δουλειά, επέλεξε να τραγουδάει σε καραόκε.

