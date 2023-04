«Black Doves»: Η νέα σειρά θρίλερ με την Keira Knightley

Το Netflix ανακοίνωσε μια νέα σειρά θρίλερ με τίτλο «Black Doves», στην οποία θα πρωταγωνιστεί η Keira Knightley. Η παραγωγή της σειράς θα γίνει από την Left Bank, το στούντιο που βρίσκεται πίσω από τη σειρά «The Crown», που έχει αποσπάσει τεράστια επιτυχία. Εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο, η Knightley θα είναι επίσης εκτελεστικός παραγωγός.

Keira Knightley will star in new Netflix drama Black Doves.



