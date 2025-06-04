Bianca Censori: Αντιγράφει ξανά την Kim Kardashian - Ποια φοράει καλύτερα το κορμάκι; (φωτό)

Η σύζυγος του Kanye West, Bianca Censori, αντιγράφει ξανά την Kim Kardashian σε μια τολμηρή φωτογράφιση που άφησε… ελάχιστα στη φαντασία. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα για την Μπιάνκα Σενσόρι.
Η Μπιάνκα Σενσόρι δημοσίευσε πρόσφατα στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες εμφανίζεται με nude κορμάκι και πόζες ίδιες με αυτές της Κιμ Καρντάσιαν στην καμπάνια «Skims x Swarovski» του 2023.
Η ομοιότητα στα ρούχα και στις στάσεις του σώματος δεν πέρασε απαρατήρητη, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για «αναπαραγωγή» της εικόνας της Κιμ.
Οι δύο εμφανίσεις συγκρίνονται εύκολα: ίδια παλέτα χρωμάτων, ίδιο κορμάκια, ίδιες στάσεις μπροστά στον φακό. Παραμένει άγνωστο αν η Μπιάνκα Σενσόρι επέλεξε συνειδητά να μιμηθεί τη φωτογράφιση της Καρντάσιαν ή αν πρόκειται για σύμπτωση. Το βέβαιο είναι ότι η ομοιότητα πυροδότησε σχόλια και ενίσχυσε την εικόνα της ως fashion persona που παρακολουθεί στενά τα βήματα της πρώην συζύγου του Kanye West.
