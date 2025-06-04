Λογαριασμός
Bianca Censori: Αντιγράφει ξανά την Kim Kardashian - Ποια φοράει καλύτερα το κορμάκι; (φωτό)

Παραμένει άγνωστο αν η Μπιάνκα Σενσόρι επέλεξε συνειδητά να μιμηθεί τη φωτογράφιση της Καρντάσιαν ή αν πρόκειται για σύμπτωση

Bianca Censori

Η σύζυγος του Kanye West, Bianca Censori, αντιγράφει ξανά την Kim Kardashian σε μια τολμηρή φωτογράφιση που άφησε… ελάχιστα στη φαντασία. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα για την Μπιάνκα Σενσόρι. 

Η Μπιάνκα Σενσόρι δημοσίευσε πρόσφατα στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες εμφανίζεται με nude κορμάκι και πόζες ίδιες με αυτές της Κιμ Καρντάσιαν στην καμπάνια «Skims x Swarovski» του 2023.

Bianca Censori

Bianca Censori

Η ομοιότητα στα ρούχα και στις στάσεις του σώματος δεν πέρασε απαρατήρητη, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για «αναπαραγωγή» της εικόνας της Κιμ.

Kim Kardashian

Kim Kardashian

Kim Kardashian

Οι δύο εμφανίσεις συγκρίνονται εύκολα: ίδια παλέτα χρωμάτων, ίδιο κορμάκια, ίδιες στάσεις μπροστά στον φακό. Παραμένει άγνωστο αν η Μπιάνκα Σενσόρι επέλεξε συνειδητά να μιμηθεί τη φωτογράφιση της Καρντάσιαν ή αν πρόκειται για σύμπτωση. Το βέβαιο είναι ότι η ομοιότητα πυροδότησε σχόλια και ενίσχυσε την εικόνα της ως fashion persona που παρακολουθεί στενά τα βήματα της πρώην συζύγου του Kanye West. 
 

