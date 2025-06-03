Συνελήφθη άνδρας που εισέβαλε στο Κάστρο του Ουίνδσορ κοντά στο σπίτι του Γουίλιαμ και της Κέιτ

Ένας άνδρας περίπου 30 ετών συνελήφθη όταν φέρεται να εισέβαλε στον χώρο του Κάστρου του Ουίνδσορ, κοντά στην κατοικία του Πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ, πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Κυριακής 1 Ιουνίου, όταν ο ύποπτος μπήκε σε απαγορευμένη περιοχή του κάστρου στο Μπέρκσαϊρ. Αστυνομικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας και της Αστυνομίας της Κοιλάδας του Τάμεση τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν άμεσα.

Ο άνδρας κατηγορείται για παράνομη είσοδο σε προστατευόμενο χώρο και κατοχή ναρκωτικών κατηγορίας Α. Σύμφωνα με πληροφορίες της MailOnline, ήταν πιθανώς υπό την επήρεια ναρκωτικών τη στιγμή της εισβολής.

Πηγή ανέφερε στη Sun ότι μπήκε στο κάστρο κοντά στην Πύλη της Πόλης και συνελήφθη γρήγορα χωρίς να φτάσει στον εσωτερικό χώρο του κάστρου.

Η αστυνομία σημειώνει πως δεν φαίνεται να είχε πρόθεση να προκαλέσει σοβαρή ζημιά, αλλά το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση λόγω της εγγύτητας με την οικία της βασιλικής οικογένειας.

Ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

