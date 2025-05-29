Ο Kanye West και η σύζυγός του, Bianca Censori, αποφάσισαν να κάνουν ένα πιο πρόστυχο remake του βίντεο κλιπ «Bound 2», στο οποίο είχε πρωταγωνιστήσει η Kim Kardashian.

Ο 47χρονος ράπερ μαζί με την Bianca Censori δίνουν… τα ρέστα τους. Το ζευγάρι βιντεοσκοπήθηκε σε εξωτερικό χώρο, με φόντο ένα ηλιοβασίλεμα, να φιλιέται -ευτυχώς δεν υπήρξε σεξουαλική πράξη-, ωστόσο οι θαυμαστές τους σχολίασαν πως δεν πρωτοτύπησαν σε κάτι. Στο τολμηρό κλιπ - το οποίο κυκλοφόρησε το 2013 - η Kim ήταν γυμνόστηθη, ενώ οδηγούσε μοτοσικλέτα με τον West.

Στο τελευταίο «καρέ» με την Bianca Censori διακρίνουμε και πάλι τα οπίσθιά της, ενώ βλέπουμε και τον Kanye West να χορεύει και να απολαμβάνει το θέαμα της συζύγου του. Λίγο μετά το ζευγάρι ανταλλάσσει ένα παθιασμένο φιλί, προσπαθώντας να μας πείσει ότι πλέον οι δυο τους είναι πολύ ερωτευμένοι και δεν χωρίζουν.

Αν και δεν είναι γνωστό ποιο κομμάτι άκουγε το ζευγάρι, η Censori πρόσθεσε ρομαντική μουσική πάνω στο βίντεο, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει συγκεντρώσει πάνω από 2,4 εκατ. προβολές. Ο Γουέστ και η Μπιάνκα «ενώθηκαν« με τα ιερά δεσμά του γάμου το 2022, αλλά τον περασμένο Φεβρουάριο πολλά σκανδαλοθηρικά περιοδικά έγραφαν ότι το ζευγάρι έχει χωρίσει.

Αυτό συνέβη λίγο μετά τη σοκαριστική εμφάνιση της Bianca Censori στο κόκκινο χαλί των Grammy και την αντισημιτική έκρηξη του «Ye» -είναι το ψευδώνυμό του- στα social media. Ωστόσο, τον περασμένο μήνα, τον Απρίλιο, οι δυο τους φαίνεται ότι είχαν τακτοποιήσει τις μεταξύ τους σχέσεις, όταν εθεάθησαν να ξαναβρίσκονται στην Ισπανία.

Πηγή: skai.gr

