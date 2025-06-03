Ο Κλιντ Ίστγουντ διαψεύδει ότι έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα Kurier

Η αυστριακή εφημερίδα Kurier, που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή στο διεθνές κοινό, μπορεί να υπερηφανεύεται για τη συνέντευξη που εξασφάλισε από τον Κλιντ Ίστγουντ. Το πρόβλημα: όσα γράφει η εφημερίδα ήταν στη φαντασία του συντάκτη, κατά τον Αμερικανό ηθοποιό και σκηνοθέτη που δηλώνει ότι δεν έδωσε καμία συνέντευξη τις τελευταίες εβδομάδες.

«Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους» ανέφερε σε μια ανακοίνωση που αναρτήθηκε το βράδυ της Δευτέρας προς την Τρίτη στον αμερικανικό, εξειδικευμένο ιστότοπο Deadline. «Ποτέ δεν έδωσα συνέντευξη σε αυστριακή εφημερίδα με την ονομασία Kurier και αυτή η συνέντευξη είναι παντελώς ψεύτικη» πρόσθεσε ο 95χρονος δημιουργός.

Ο σκηνοθέτης του “Juror no 2”, της τελευταίας ταινίας του, εμφανίζεται οργισμένος με όσα του αποδίδει η εφημερίδα, στο φύλλο της περασμένης Παρασκευής και ιδίως τις «απόψεις» που υποτίθεται ότι εξέφρασε για την εξέλιξη του κινηματογράφου τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την Kurier, ο Ίστγουντ νοσταλγεί «τον παλιό καλό καιρό, όταν οι σεναριογράφοι έφτιαχναν ταινίες όπως η Καζαμπλάνκα, στα μικρά μπάνγκαλοους των στούντιο». Φέρεται επίσης να είπε ότι «ζούμε στην εποχή των ριμέικ και των φραντσάιζ» και προέτρεψε τους συναδέλφους του «να κάνουν κάτι το καινούριο ή αλλιώς να μείνουν στο σπίτι τους».

Η «συμβουλή» αυτή πήρε μεγάλες διαστάσεις στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο.

Η διεύθυνση της Kurier, που εδρεύει στη Βιέννη, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «πληροφορήθηκε την κατηγορία» του Ίστγουντ μόλις σήμερα το πρωί και «εξετάζει τα γεγονότα».

«Θα χρειαστεί λίγος χρόνος, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά ώρας με τις ΗΠΑ» αλλά η εφημερίδα υποσχέθηκε ότι «θα κάνει μια ανακοίνωση το συντομότερο δυνατόν».

Ο Κλιντ Ίστγουντ, γεννημένος το 1930, έχει στο ενεργητικό του περισσότερες από 100 ταινίες, ορισμένες εκ των οποίων έχουν τιμηθεί με τα σημαντικότερα βραβεία της κινηματογραφικής βιομηχανίας, όπως οι «Ασυγχώρητοι» του 1993 και το «Million Dollar Baby» του 2005 που απέσπασαν τα Όσκαρ σκηνοθεσίας και καλύτερης ταινίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.