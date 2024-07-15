Οι συμπρωταγωνιστές της Σάνεν Ντόχερτι, στη θρυλική σειρά «Χτυποκάρδια στο Beverly Hills», λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της, ύστερα από πολυετή και δύσκολη μάχη με τον καρκίνο, απέτισαν φόρο τιμής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Σάνεν Ντόχερτι ήταν 53 ετών και τα τελευταία χρόνια έδινε γενναία μάχη με τον καρκίνο. Συχνά μοιραζόταν την αγωνία της και τις σκέψεις της με τους χιλιάδες θαυμαστές της μέσα από αναρτήσεις της.

Το τηλεοπτικό κοινό γνώρισε για πρώτη φορά τους Brandon (Jason Priestley) και Brenda Walsh (Shannen Doherty που «έφυγε» από τη ζωή), και το καστ των χαρακτήρων που συμμετείχαν – συμπεριλαμβανομένου και του αδικοχαμένου Luke Perry (που έκανε τον Dylan McKay), Kelly Taylor (Jennie Garth), Donna Martin (Tori Spelling), David Silver (Brian Austin Green), Steve Sanders (Ian Ziering), Andrea Zuckerman (Gabrielle Carteris), Valerie Macon (Tiffani Thiessen) και Emily Valentine (Christine McCarthy) στις 4 Οκτωβρίου του 1990. Προβλήθηκε για δέκα σεζόν έως το 2000.

Η σειρά επανεκκινήθηκε αρχικά το 2008 με νέο καστ (αν και αρκετοί από τους πρωταγωνιστές της αρχικής εφηβικής σαπουνόπερας όπως οι Γκαρθ, Ντόχερτι και Σπέλινγκ, έκαναν κατά καιρούς εμφανίσεις) και το καλοκαίρι του 2019 πήρε εντελώς νέα μορφή, με μεγάλο μέρος του αρχικού καστ να ενώνεται ξανά στο «Beverly Hills, 90210». Το καστ της σειράς βίωσε μια τραγωδία πριν από την ημερομηνία προβολής του, όταν ο Perry πέθανε μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο σε ηλικία 52 ετών, στις 4 Μαρτίου 2019.

Jennie Garth

Από την εποχή που υποδυόταν την προβληματική «Κέλι», η Τζένι Γκαρθ, έχει κάνει πολλές τηλεοπτικές δουλειές, συμπεριλαμβανομένης της κωμικής σειράς «What I Like About You» με πρωταγωνίστρια την Amanda Bynes, η οποία τελείωσε το 2006.

Η Garth έπαιξε έναν από τους πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες στην κωμική σειρά «Mystery Girls» του ABC -για μία σεζόν- μαζί με τη συμπρωταγωνίστριά της στο «Beverly Hills, 90210», Tori Spelling.

Αφού χώρισε με τον πρώην σύζυγό της, Peter Facinelli, με τον οποίο έχει τρεις κόρες, η Garth παντρεύτηκε τον Dave Abrams το 2015 και έκτοτε παρέμειναν μαζί, ακόμη και μετά από 10 μήνες χωρισμού.

Tori Spelling

Η Σπέλινγκ υποδύθηκε την καλύτερη φίλη της «Κέλι», την Ντόνα Μάρτιν, η οποία αρχικά είχε γραφτεί ως δευτερεύων χαρακτήρας, αλλά εξελίχθηκε σε κύριο χαρακτήρα κατά τη διάρκεια της σειράς.

Έκτοτε, η ηθοποιός γέμισε τον χρόνο της με μερικά ριάλιτι, μεταξύ των οποίων, τα «So Notorious» και «Tori & Dean: Inn Love» και μια ταινία του 2016 με βρικόλακες. Το 2019, επανέλαβε τον ρόλο της Ντόνα στην επανεκκίνηση του «BH90210». Εκτός οθόνης, η Spelling είναι μητέρα πέντε παιδιών.

Jason Priestley

Ο Καναδός ηθοποιός υποδύθηκε τον -πάντα- ηθικό καρδιοκατακτητή του Λυκείου, Brandon Walsh, από το 1990 έως το 2000, αποχωρώντας στην αρχή της ένατης σεζόν. Ο ηθοποιός, ωστόσο, έχει παίξει πρωταγωνιστικούς ρόλους σε μερικά τηλεοπτικά έργα, όπως οι καναδικές σειρές «Call Me Fitz» (2010-2013) και «Private Eyes» (2016-2021), ενώ έχει σκηνοθετήσει και μερικά επεισόδια. Ο πατέρας δύο παιδιών είναι παντρεμένος με τη Naomi Lowde-Priestley από το 2005.

Brian Austin Green

Από το 1990 έως το 2000, ο Γκριν υποδύθηκε τον αξιαγάπητο και συνάμα δύστροπο Ντέιβιντ Σίλβερ, ο οποίος φιλοδοξούσε να γίνει καλλιτέχνης χιπ-χοπ. Ο ηθοποιός έχει εμφανιστεί σε αρκετές επιτυχημένες σειρές από την εποχή του Beverly Hills, όπως το «Freddie» το 2005, το «Desperate Housewives» από το 2010 έως το 2011 και το «Anger Management», στο οποίο υποδύθηκε τον Sean Healy, το 2012. Το 2019 υποδύθηκε τον εαυτό του στην επανεκκίνηση του «90210».

Ο Green έχει τρεις γιους με την πρώην σύζυγό του, Megan Fox, ενώ έχει επίσης έναν γιο με τη Vanessa Marcil. Τον Φεβρουάριο του 2022, ανακοίνωσε ότι περιμένει παιδί (γιο) με τη φίλη του Sharna Burgess.

Tiffani Thiessen

Η απόφοιτος του «Saved by the Bell» υποδύθηκε το κακό κορίτσι, Valerie Malone, από το 1994 έως το 2000. Εκείνη την εποχή, έβγαινε με τον συμπρωταγωνιστή της Green. Από το 2015 έως το 2017, διετέλεσε πρωταγωνίστρια και εκτελεστική παραγωγός της δικής της σειράς, «Cooking Channel, Dinner at Tiffani's», και σήμερα μοιράζεται τις συνταγές της με τους θαυμαστές της στο προσωπικό της blog. Η ηθοποιός έχει δύο μικρά παιδιά με τον σύζυγό της, Brady Smith.

Ian Ziering

Ο ηθοποιός υποδύθηκε τον ανώριμο γυναικά, Steve Sanders, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα σχετικά με την υιοθεσία του, καθ' όλη τη διάρκεια της σειράς. Όπως η Garth και η Doherty, είχε συμμετάσχει στο «Dancing With the Stars» το 2007. Παντρεμένος με το μοντέλο του «Playboy», Nikki Schieler, από το 1997 έως το 2002, ο Ziering ξαναπαντρεύτηκε το 2010, με την Erin Ludwig, με την οποία έχει δύο μικρές κόρες. Ωστόσο, η Ludwig κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Νοέμβριο του 2019.

Gabrielle Carteris

Η Carteris υποδύθηκε από το 1990 έως το 1995 τη νευρωτική και φιλόδοξη συντάκτρια σχολικής εφημερίδας, Andrea Zuckerman, η οποία ήταν απελπιστικά ερωτευμένη με τον Brandon Walsh. Αφού εγκατέλειψε τη σειρά το 1995 για να παρουσιάσει ένα talk show, η Carteris έκανε ένα πέρασμα από το «Surreal Life» του VH1. Η ηθοποιός έμεινε μερικώς παράλυτη για μήνες μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό στα γυρίσματα της ταινίας της «Lifetime Past Tense» το 2006, αλλά σήμερα είναι καλά στην υγεία της. Είναι παντρεμένη και έχει δύο κόρες.

Luke Perry

Ο ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 52 ετών στις 4 Μαρτίου 2019, πέντε ημέρες μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη. Πριν από τον θάνατό του, δεν είχε υπογράψει για τη συνέχεια του «90210», αν και η σειρά τον τίμησε. «Ήταν περιτριγυρισμένος από τα παιδιά του, Τζακ και Σόφι, την αρραβωνιαστικιά του, την πρώην σύζυγό του, τη μητέρα του Αν Μπένετ, τον πατριό του και άλλους στενούς συγγενείς και φίλους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπός του.

