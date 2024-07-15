Ο Αμερικανός μουσικός και τραγουδιστής, Kid Rock έκανε δωρεά 50.000 δολαρίων στην πλατφόρμα συμμετοχικής χρηματοδότησης GoFundMe, σε λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί για τα θύματα της ένοπλης επίθεσης κατά του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια.

Ένας θεατής έχασε τη ζωή του και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά κατά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ, του 45ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου για την προεδρία του 2024 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο Τραμπ, 78 ετών, νοσηλεύτηκε με τραύμα από πυροβόλο όπλο στο αυτί του και πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Ο Kid Rock είναι ένθερμος υποστηρικτής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος των ΗΠΑ.

Στον ίδιο λογαριασμό για τα θύματα της επίθεσης έχουν κατατεθεί χρηματικά ποσά από τον Αμερικανό επιχειρηματία και συγγραφέα Βιβέκ Ραμασουάμι, τον podcaster Μπεν Σαπίρο και την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ίβανκα Τραμπ. Πάνω από 3,5 εκατομμύρια δολάρια συγκεντρώθηκαν μέχρι τώρα από 48.800 δωρητές για «τις οικογένειες των θυμάτων που τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν στη βίαιη και φρικτή απόπειρα δολοφονίας» σύμφωνα με την καταχώριση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Όλες οι δωρεές θα διατεθούν στους περήφανους Αμερικανούς που θρηνούν και αναρρώνουν» επισημαίνεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

