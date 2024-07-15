Οι συμπρωταγωνιστές της Σάνεν Ντόχερτι στη θρυλική σειρά «Χτυποκάρδια στο Beverly Hills», λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της ύστερα από πολυετή και δύσκολη μάχη με τον καρκίνο, απέτισαν φόρο τιμής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ήταν μια δύναμη της φύσης και θα μου λείψει. Στέλνω αγάπη και φως στην οικογένειά της σε αυτές τις σκοτεινές στιγμές», έγραψε στην ανάρτησή του στο Instagram ο Τζέισον Πρίστλεϊ, δηλώνοντας παράλληλα σοκαρισμένος και λυπημένος ενώ μοιράστηκε μία κοινή τους φωτογραφία από τη σειρά.

Η πρωταγωνίστρια Γκαμπριέλ Καρτέρις έγραψε με την σειρά της: «Τόσο νέα, τόσο λυπηρό. Αναπαύσου εν ειρήνη, Σάνον. Ξέρω ότι ο Λουκ [Πέρι], είναι εκεί με ανοιχτές αγκάλες για να σε υποδεχτεί».

Η «Ντόνα» του Beverly Hills, Τόρι Σπέλινγκ, μοιράστηκε ένα story στο Instagram με μια φωτογραφία που ποζάρουν αγκαλιά βάζοντας πολλά emoticons με ραγισμένες καρδιές: «Δεν έχω ακόμα τα λόγια να το εκφράσω… αλλά εμείς ξέραμε και αυτό είναι που μετράει».

«Τι ταξίδι έχει διανύσει! Έφυγε πολύ νωρίς. Καθ' όλη τη διάρκεια έμεινε πιστή στον εαυτό της και μας έδωσε ένα παράδειγμα θάρρους και επιμονής αντιμετωπίζοντας τον ίδιο της τον θάνατο. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», έγραψε η Κάρολ Πότερ, η οποία υποδύθηκε τη μητέρα της στη διάσημη σειρά.

Ο Μπράιαν Όστιν Γκριν μέσω Instagram Story σε μαύρο φόντο ανέφερε: «Αδερφή μου...Με αγαπούσες πάντα. Ήσουν ένα μεγάλο μέρος [της διαμόρφωσης] της αντίληψής μου για το τι θα πει Αγάπη. Θα μου λείψεις περισσότερο από όσο μπορώ να επεξεργαστώ αυτή τη στιγμή. Σ΄ευχαριστώ».

Με δύο κοινά στιγμιότυπα η «Κέλυ», Τζένι Γκαρθ, αποχαιρέτησε την φίλη της και έγραψε μεταξύ άλλων στο Instagram: «Η σχέση μας ήταν πραγματική και ειλικρινής. Μας έβαζαν τόσο συχνά τη μία εναντίον της άλλης, αλλά τίποτα από αυτά δεν αντικατόπτριζε την αλήθεια της πραγματικής μας σχέσης που χτίστηκε στον αμοιβαίο σεβασμό και τον θαυμασμό. Ήταν θαρραλέα, παθιασμένη, αποφασιστική, πολύ στοργική και γενναιόδωρη. Θα μου λείψει και θα την τιμώ πάντα βαθιά στην καρδιά μου και στις αναμνήσεις μου».

Η αγαπημένη «Μπρέντα» μέσα από τα podcast της, είχε εκφράσει πριν από λίγους μήνες την επιθυμία της να αποτεφρωθεί η τέφρα της και είχε δώσει οδηγίες για το τέλος της, όπως αναφέρει το Entertainment Tonight.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

