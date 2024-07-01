Η Βικτόρια Μπέκαμ είναι γνωστή για την ενεργή της παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, όπου συχνά μοιράζεται στιγμές από την οικογενειακή της ζωή, καθώς και στιγμιότυπα με τον σύζυγό της, Ντέιβιντ Μπέκαμ. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που ανεβάζει συχνά περιλαμβάνουν αποκαλυπτικές στιγμές του ζευγαριού.

Μετρώντας σχεδόν 27 χρόνια κοινής ζωής, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Βικτόρια συνεχίζουν να δείχνουν δημόσια την αφοσίωση τους ο ένας στον άλλον. Το ζευγάρι έχει απασχολήσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ιδιαίτερα μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ για τη ζωή τους στο Netflix. Αν και η Βικτόρια συνηθίζει να δημοσιεύει στιγμιότυπα από την καθημερινή της ζωή με τον Ντέιβιντ στο Instagram, αυτή τη φορά μοιράστηκε μια παλιά φωτογραφία τους.

Η παλιά φωτογραφία του ζευγαριού πάνω σε σκάφος

Η σχεδιάστρια μόδας και ο ποδοσφαιριστής απεικονίζονται σε ένα σκάφος, ντυμένοι με καλοκαιρινά ρούχα και καπέλα, ποζάροντας αγκαλιασμένοι. Οι δύο φωτογραφίες τραβήχτηκαν στο Πορτοφίνο της Ιταλίας το 1997.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης, η Βικτόρια έγραψε: «Το Πορτοφίνο το 1997 ήταν ένα πολύ, πολύ ρομαντικό ταξίδι. Θυμάμαι πόσο ενθουσιασμένη ήμουν που βρισκόμουν εκεί με τον Ντέιβιντ για πρώτη φορά. Η ένταση του να είμαστε οι δυο μας μαζί εκείνες τις 48 ώρες ήταν πραγματικά καταπληκτική. Φιλιά». Η Βικτόρια φορούσε σε εκείνο το ταξίδι ένα floral τοπάκι και μαύρο παντελόνι, ενώ το look της ολοκληρώθηκε με ένα jockey καπέλο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.