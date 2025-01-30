Η Bella Hadid είναι τόσο «καυτή» που δεν χρειάζεται πολλά για να ζεσταθεί σε ένα χιονισμένο δάσος. Ένα μικροσκοπικό μπικίνι είναι αρκετό…

Το supermodel δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες της που παίζει στο χιόνι και δεν φοράει τίποτα άλλο παρά ένα κόκκινο μπικίνι και ένα ζευγάρι καουμπόικες μπότες.

Το διάσημο μοντέλο, που έχει καταγωγή από την Παλαιστίνη, φωτογραφήθηκε στο χιονισμένο δάσος, προωθώντας μια νέα κολεξιόν με φουλάρια στα social media.

«Φωτογραφίες από το άλμπουμ μου από την πρώτη ημέρα του νέου έτους», έγραψε το μοντέλο στην ανάρτησή της. Οι θαυμαστές της, όπως ήταν λογικό, την αποθέωσαν.

Η Bella Hadid δίνει «μάχη» με τη νόσο του Lyme εδώ και πολλά χρόνια. Να θυμίσουμε ότι και η μητέρα της, Yolanda Hadid, διαγνώστηκε, επίσης, με τη νόσο του Lyme το 2012 μαζί με τον νεότερο αδελφό της, Anwar.

