Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Bella Hadid: «Λιώνει» το χιόνι με το καυτό κόκκινο μπικίνι της – Δείτε φωτογραφίες

Το διάσημο μοντέλο φωτογραφήθηκε σε ένα χιονισμένο δάσος 

Bella Hadid

Η Bella Hadid είναι τόσο «καυτή» που δεν χρειάζεται πολλά για να ζεσταθεί σε ένα χιονισμένο δάσος. Ένα μικροσκοπικό μπικίνι είναι αρκετό… 

Bella Hadid

Το supermodel δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες της που παίζει στο χιόνι και δεν φοράει τίποτα άλλο παρά ένα κόκκινο μπικίνι και ένα ζευγάρι καουμπόικες μπότες.

Bella Hadid

Το διάσημο μοντέλο, που έχει καταγωγή από την Παλαιστίνη, φωτογραφήθηκε στο χιονισμένο δάσος, προωθώντας μια νέα κολεξιόν με φουλάρια στα social media.

Bella Hadid

«Φωτογραφίες από το άλμπουμ μου από την πρώτη ημέρα του νέου έτους», έγραψε το μοντέλο στην ανάρτησή της. Οι θαυμαστές της, όπως ήταν λογικό, την αποθέωσαν. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bella 🦋 (@bellahadid)

Η Bella Hadid δίνει «μάχη» με τη νόσο του Lyme εδώ και πολλά χρόνια. Να θυμίσουμε ότι και η μητέρα της, Yolanda Hadid, διαγνώστηκε, επίσης, με τη νόσο του Lyme το 2012 μαζί με τον νεότερο αδελφό της, Anwar. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Bella Hadid
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark