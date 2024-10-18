Η Bella Hadid δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από τα παρασκήνια της εμφάνισής της στο σόου της Victoria's Secret. Το 28χρονο μοντέλο και η αδερφή της Gigi περπάτησαν στην πασαρέλα της γνωστής εταιρείας εσωρούχων και έκαναν θραύση. Μετά από τη συγκεκριμένη εμφάνιση, η ίδια ήθελε να κάνει ένα μικρό δωράκι στους 62 εκατ. followers της. Και το πέτυχε…

Ωστόσο, μετά το σόου πολλοί χρήστες κατηγορούν τις αδερφές Χαντίντ για υποκρισία, για το γεγονός ότι πήραν μέρος στην επίδειξη μόδας της Victoria's Secret στη Νέα Υόρκη, καθώς το διάσημο brand εσωρούχων έχει δεσμούς με το Ισραήλ. Αμφότερες οι δύο αδερφές, πολλές φορές έχουν αναφερθεί στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και έχουν κάνει αναρτήσεις, με τις οποίες μιλούν για «βιαιότητα του Ισραήλ».

Πρόσφατα, η Bella Hadid περπάτησε στο σόου του οίκου Saint Laurent, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού. Ήταν η πρώτη της εμφάνιση στην πασαρέλα από τον Οκτώβριο του 2022. Και περπάτησε για τελευταία φορά για τη Victoria's Secret το 2018, που ήταν και το τελευταίο σόου της μάρκας.

Η Hadid δήλωσε στο «Allure» στα τέλη Απριλίου: «Μετά από 10 χρόνια στο μόντελινγκ συνειδητοποίησα ότι έβαζα τόση ενέργεια και αγάπη και προσπάθεια σε κάτι που, μακροπρόθεσμα, δεν μου το έδινε απαραίτητα πίσω».

