Η Dua Lipa και ο Callum Turner είναι ερωτευμένοι και δεν το κρύβουν. Το ζευγάρι βρέθηκε στο Παρίσι και σε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύει η «Daily Mail» οι δυο τους φαίνεται να απολαμβάνουν το ταξίδι τους στην «Πόλη του Φωτός».

Το ζευγάρι, που αρραβωνιάστηκε πρόσφατα, βρέθηκε στο Παρίσι για την Εβδομάδα Μόδας Υψηλής Ραπτικής. Καθισμένοι μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, η Dua, 29 ετών, και ο Callum, 34 ετών, έδειχναν να μην έχουν καμία έγνοια στον κόσμο, καθώς είχαν μάτια μόνο ο ένας για τον άλλον.

Ωστόσο, οι θαυμαστές της Dua Lipa μπορεί να εξεπλάγησαν όταν την είδαν να καπνίζει, δεδομένου ότι η ίδια είχε δηλώσει ότι έκοψε την κακή συνήθεια από πέρυσι. Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στο «Late Night With Seth Meyers», η ποπ σταρ εξήγησε ότι αρχικά σταμάτησε το κάπνισμα για την περιοδεία της «Future Nostalgia» το 2022.

📸 | Dua Lipa et Callum Turner lors d’un événement tiffany & co hier soir à Paris ! pic.twitter.com/Ybt8SvMkvh — Dua Lipa France (@DLipa_FR) January 29, 2025

Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς άρχισε να καπνίζει η τραγουδίστρια, αλλά αφού υπέφερε από λαρυγγίτιδα τον Δεκέμβριο του 2021, ένιωσε την ανάγκη να το κόψει για χάρη της περιοδείας της. Μιλώντας στο podcast της «At Your Service» αποκάλυψε: «Είχα λαρυγγίτιδα τον Δεκέμβριο και αυτό μου έδωσε το έναυσμα να κόψω το κάπνισμα ένα μήνα νωρίτερα από ότι έπρεπε. Αλλά το έκανα και επέμεινα σε αυτό. Νιώθω τόσο ενθουσιασμένη και υπάρχει πολλή αδρεναλίνη και μερικές φορές δεν νιώθω καθόλου αυτοπεποίθηση.

no it’s not a scene from romcom, it’s just dua lipa & callum turner in paris pic.twitter.com/wKX8LqjwVt — ece 🥬 | fan account (@lipadelrey) January 28, 2025

Υπάρχουν στιγμές που βρίσκομαι στη σκηνή κάθε βράδυ και, ναι, είμαι αρκετά εκτεθειμένη, και χορεύω και παίζω και νιώθω ότι πρέπει να γυμναστώ και να παραμείνω πραγματικά υγιής για να νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Έτσι, μου αρέσει να κάνω μόνο πράγματα που με κάνουν να νιώθω καλά και αυτό βοηθάει επίσης στην αυτοπεποίθησή μου», πρόσθεσε η καλλιτέχνιδα.

Appreciation post: Dua Lipa e Callum Turner em Paris 💘



📸: Backgrid pic.twitter.com/g0pEE9WCIy — Hollywood Forever.TV (@hollywoodforev3) January 28, 2025

