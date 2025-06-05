Το να μεγαλώνεις δεν σημαίνει αυτόματα ότι γίνεσαι και πιο ευτυχισμένος. Κάποιοι άνθρωποι όταν μπαίνουν στα 60 και τα 70 νιώθουν πιο ελεύθεροι από υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. Κάποιοι άλλοι όμως, βυθίζονται σιγά σιγά στην πικρία, τη μοναξιά και τη θλίψη. Συνήθως είναι αποτέλεσμα ορισμένων συνηθειών που εισχωρούν σταδιακά και στις οποίες κανείς δεν δίνει προσοχή.

Ακολουθούν λοιπόν, μερικές από τις συνήθειες που κάνουν τους ανθρώπους δυστυχισμένους, όσο μεγαλώνουν χωρίς να το συνειδητοποιούν.

1. Κρατούν κακίες

Κάποιοι αντί να συγχωρούν επαναλαμβάνουν καβγάδες και κρατάνε λογαριασμό για το ποιος τους έχει πληγώσει. Αλλά όσο περισσότερο κρατάμε κακίες, τόσο περισσότερο αυτές μας καταπονούν.

Η ειρήνη και η γαλήνη της ψυχής είναι καλύτερη από την υπερηφάνεια. Και η ειρήνη νικά κάθε φορά.

2. Θέλουν στην άνεση

Η συνταξιοδότηση και τα γηρατειά φέρνουν περισσότερη ελευθερία, αλλά συνοδεύονται και από μια επιλογή: να προσπαθήσεις περισσότερο ή να προσαρμοστείς στη ρουτίνα;

Μερικοί από τους πιο δυστυχισμένους ανθρώπους στα τελευταία χρόνια της ζωής τους είναι αυτοί που αποφεύγουν οτιδήποτε καινούργιο. Νέες ιδέες. Νέα χόμπι. Νέες σχέσεις. Μένουν σε ό,τι τους είναι οικείο και σιγά σιγά συρρικνώνουν τον κόσμο τους.

Η άνεση είναι ευχάριστη, αλλά η εξέλιξη δίνει νόημα στη ζωή. Ακόμα και κάτι τόσο απλό όσο το να μάθεις πώς να χρησιμοποιείς μια νέα εφαρμογή ή να συμμετέχεις σε μια ομάδα περιπάτου μπορεί να δώσει λίγη ενέργεια στην εβδομάδα.

3. Παράπονα από συνήθεια

Όλοι έχουμε την ανάγκη να ξεσπάσουμε μερικές φορές — αλλά όταν το παράπονο γίνεται συνήθεια αρχίζει να αλλάζει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Και τότε ο εγκέφαλος εστιάζει μόνο στα αρνητικά και αυτό μπορεί να κάνει τη ζωή να φαίνεται πολύ πιο σκοτεινή από ό,τι είναι στην πραγματικότητα.

Αντί να ρωτήσετε «Τι συμβαίνει σήμερα;», δοκιμάστε να ρωτήσετε «Τι με εξέπληξε;» ή «Τι με έκανε να χαμογελάσω;»

Θα εκπλαγείτε με το πόσο αλλάζει η οπτική σας γωνία.

4. Απομόνωση από τους άλλους

Μία από τις μεγαλύτερες παγίδες είναι η σκέψη ότι η μοναξιά είναι το ίδιο με την ανεξαρτησία.

Αν διαπιστώσετε ότι απομακρύνεστε από φίλους, παραλείπετε εκδηλώσεις ή λέτε «Δεν θέλω να ενοχλήσω κανέναν», αναρωτηθείτε γιατί. Συχνά είναι φόβος ή η ντροπή που κρύβεται πίσω από αυτό.

Ποτέ δεν είσαι πολύ μεγάλος για να χτίσεις νέες φιλίες. Και σίγουρα δεν είσαι βάρος.

Αν μπορείτε, επικοινωνήστε με κάποιον - ακόμα κι αν πρόκειται απλώς για μια γρήγορη κουβέντα ή ένα τηλεφώνημα. Η σύνδεση ξεκινά με ένα γενναίο «γεια».

5. Εμμονή στο παρελθόν

Στα 60 ή τα 70 έχετε σίγουρα ζήσει πολλά και έχετε πολλά να θυμάστε αλλά μερικοί άνθρωποι επικεντρώνονται τόσο πολύ στο παρελθόν - τι θα μπορούσαν να ήταν, τι ήταν κάποτε, ποιοι ήταν κάποτε - που ξεχνούν να συμμετέχουν στο παρόν.

Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να αναπολείς τα παλιά. Αλλά αν κάθε συζήτηση ξεκινά με το «Στην εποχή μου...» ή «Μακάρι να είχα...», ίσως είναι καιρός να φύγετε από το παρελθόν και να ασχοληθείτε με το παρόν.

6. Άρνηση να ζητήσετε βοήθεια

Η υπερηφάνεια μπορεί να είναι ένας μοναχικός σύντροφος.

Είτε πρόκειται για τεχνικά προβλήματα, είτε για προβλήματα υγείας, είτε για συναισθηματικούς αγώνες, πολλοί άνθρωποι υποφέρουν σιωπηλά επειδή δεν ήθελαν να φαίνονται αδύναμοι ή άποροι. Το να ζητάς όμως βοήθεια δεν είναι αδυναμία. Είναι σοφία. Σε κρατάει συνδεδεμένο. Σε κρατάει ασφαλή. Και επιτρέπει στους άλλους να βιώσουν τη χαρά του να είναι χρήσιμοι σε εσένα.

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να διατηρήσετε την αξιοπρέπειά σας είναι να παραδεχτείτε πότε χρειάζεστε βοήθεια. Αυτή η απλή πράξη μπορεί να εμβαθύνει τις σχέσεις και να χτίσει εμπιστοσύνη — όχι να τη διαβρώσει.

7. Κατανάλωση υπερβολικών ειδήσεων ή αρνητικότητας

Η υπερβολική κατανάλωση ειδήσεων μπορεί να καταστρέψει την ψυχική σου υγεία.

Πολλοί ηλικιωμένοι κρατούν τις ειδήσεις ως θόρυβο στο παρασκήνιο όλη μέρα. Και με την πάροδο του χρόνου, αυτή η συνεχής ροή κακών ειδήσεων διαμορφώνει την κοσμοθεωρία τους.

Ξαφνικά όλα φαίνονται επικίνδυνα, οι άνθρωποι φαίνονται λιγότερο αξιόπιστοι και η ελπίδα αρχίζει να ξεθωριάζει.

Σίγουρα θα πρέπει να είστε ενημερωμένοι, αλλά δεν πρέπει να πνιγείτε σε αυτό. Διαβάστε ένα μυθιστόρημα. Δείτε κάτι που σας κάνει να γελάτε. Βγείτε έξω και δείτε πόση ομορφιά υπάρχει ακόμα εκεί έξω.

8. Παραμέληση της σωματικής υγείας

Δεν χρειάζεται να τρέχετε μαραθώνιους. Αλλά το τακτικό περπάτημα, οι διατάσεις, η κατανάλωση αρκετού νερού και η κατανάλωση υγιεινού φαγητού μπορούν να κάνουν θαύματα για τη διάθεση, την ενέργεια και την ψυχική σας κατάσταση.

Όταν νιώθεις καλύτερα σωματικά, το μυαλό σου συχνά σε ακολουθεί.

9. Πιστεύοντας ότι είναι πολύ αργά για χαρά

Αν υπάρχει μια πεποίθηση που κάνει τους ανθρώπους δυστυχισμένους στα τελευταία τους χρόνια, είναι η εξής: «Οι καλύτερες μέρες μου είναι πίσω μου».

Αυτή η πεποίθηση εισχωρεί αθόρυβα, ειδικά μετά από μια μεγάλη απώλεια ή έναν φόβο για την υγεία. Αλλά μόλις εδραιωθεί, γίνεται μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία.

Τα 60 και τα 70 σας μπορεί να είναι γεμάτα νόημα. Οι σχέσεις μπορούν να εμβαθύνουν. Τα πάθη μπορούν να εξελιχθούν. Η ευγνωμοσύνη μπορεί να αναπτυχθεί.

Δεν είσαι στο περιθώριο εκτός αν το αποφασίσεις εσύ.

Στην πραγματικότητα, η ευτυχία στα 60 και 70 σου δεν έχει να κάνει με το να προσποιείσαι ότι όλα είναι τέλεια. Έχει να κάνει με το να επιλέξεις ποιες συνήθειες σε βοηθούν να νιώθεις ζωντανός - και να αφήσεις απαλά πίσω σου όσες δεν σε βοηθούν.

Πηγή: skai.gr

