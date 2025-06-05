Λογαριασμός
Αγνώριστος ο Κρίστιαν Μπέιλ για τον νέο του ρόλο - Δείτε φωτογραφίες

Σοκαριστική η μεταμόρφωσή του στον προπονητή των Oakland Raiders, Αλ Ντέιβις

Κρίστιαν Μπέιλ (Christian Bale)

Εντελώς αγνώριστος στα γυρίσματα της νέας του ταινίας για το NFL εμφανίστηκε ο διάσημος ηθοποιός και γόης του Χόλιγουντ, Κρίστιαν Μπέιλ (Christian Bale). 

Ο 51χρονος σταρ πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία "Madden" όπου θα υποδυθεί τον Αλ Ντέιβις (Al Davis) - τον θρυλικό ιδιοκτήτη και προπονητή των Oakland Raiders από το 1972 μέχρι τον θάνατό του, το 2011. 

The actor, 51, is starring in new movie Madden where he will play Al Davis - the late Oakland Raiders owner and manager (seen)

bale

Ο Μπέιλ δε θύμιζε σε τίποτα τον εαυτό του,  καθώς είχε τα μαλλιά του πιασμένα προς τα πίσω (σε αντίθεση με τις συνηθισμένες μακριές, μελαχρινές του μπούκλες) και έμοιαζε τρομερά αδυνατισμένος. 

Στη φωτογραφία που διέρρευσε από τα γυρίσματα στην Ατλάντα στις 4 Ιουνίου,  ο χολιγουντιανός καρδιοκατακτητής φοράει ένα εκκεντρικό καφέ δερμάτινο μπουφάν, λευκό μπλουζάκι, σκούρο παντελόνι και αρκετά δαχτυλίδια – αποδίδοντας με ακρίβεια την εμβληματική φιγούρα του χαρακτήρα του

Ο 51χρονος ηθοποιός συμπρωταγωνιστεί στο επερχόμενο αθλητικό βιογραφικό φιλμ «Madden», μαζί με τον Νίκολας Κέιτζ και τον Τζον Μουλέινι, σε παραγωγής των Amazon MGM Studios.

Ο Κέιτζ υποδύεται το Τζον Μάντεν, τον θρυλικού προπονητή των Raiders και αργότερα φημισμένο τηλεσχολιαστή του NFL.

Σύμφωνα μάλιστα με τη New York Post, η μεταμόρφωσή του Μπέιλ ήταν τόσο πειστική που πολλοί θαυμαστές του κατέφυγαν στα social media για να επιβεβαιώσουν ότι πράγματι πρόκειται για τον ηθοποιό. 

«Ο Κρίστιαν Μπέιλ είναι αγνώριστος», έγραψε κάποιος στο Twitter. «Αυτός είναι ο Κρίστιαν Μπέιλ; Δεν τον αναγνώρισα καν!» αναρωτήθηκε κάποιος άλλος. 

