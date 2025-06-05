Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες παπαράτσι φωτογραφίες του διάσημου ροκά Νόελ Γκάλαχερ, των Oasis, να περπατά στους δρόμους του Λονδίνου μόνος και εμφανώς σκυθρωπός.

Σύμφωνα με την Daily Mail, o 58χρονος Νόελ απαθανατίστηκε στο μετρό, πηγαίνοντας να συναντήσει τον αδελφό του Λίαμ, για πρόβες σε μυστικό στούντιο στο Λονδίνο, ενόψει της περιοδείας επανένωσής τους αυτό το καλοκαίρι.

Θα είναι η πρώτη συναυλία των Oasis μετά από 16 χρόνια,

Πρόσφατα τα αδέρφια Γκάλαχερ ανακοίνωσαν που άφησαν στην άκρη τις διαφορές τους και θα δώσουν μια σειρά από συναυλίες – σκορπίζοντας τον ενθουσιασμό στους εκατομμύρια φανς τους.

Αν και ανακοίνωσαν την επανένωση των Oasis, Νόελ και Λίαμ ίσως ακόμα να μην τα πηγαίνουν καλά.

Ενδεικτικά, ενώ ο Νόελ και η υπόλοιπη μπάντα έχουν ήδη ξεκινήσει πρόβες χωρίς τον τραγουδιστή τους τους, ο Λίαμ τελικά έδωσε το παρόν λίγες εβδομάδες πριν ξεκινήσει η παγκόσμια περιοδεία, κάνοντας μία… χαοτική είσοδο στις πρόβες, φτάνοντας με ένα βαν γεμάτο με σιρόπι για τον βήχα.



Πηγή: skai.gr

