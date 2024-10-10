Η Αν Χάθαγουεϊ ζήτησε συγγνώμη από δημοσιογράφο επειδή ήταν αγενής στη συνέντευξη, την οποία της έδωσε το 2012 και έγινε viral. Στο στιγμιότυπο η Νορβηγίδα δημοσιογράφος, Κιέρστι Φλάα, παίρνει συνέντευξη από την Αμερικανίδα ηθοποιό στο πλαίσιο προώθησης του κινηματογραφικού έργου «Les Miserables» το 2012.

Η Φλάα, η οποία έκανε ερωτήσεις για το μιούζικαλ ζήτησε από τους ηθοποιούς να απαντούν τραγουδιστά, αλλά η Χάθαγουεϊ δεν ήταν ιδιαίτερα θετική στην ιδέα αν και οι συμπρωταγωνιστές της Ράσελ Κρόου και Χιου Τζάκμαν ήταν πιο ενθουσιώδεις.

Το στιγμιότυπο κυκλοφόρησε από τη δημοσιογράφο αυτή την εβδομάδα στο YouTube σε βίντεο με τίτλο «Αυτή μπορεί να είναι η χειρότερη ιδέα συνέντευξης». Σε κάποια στιγμή η Αν Χάθαγουεϊ δηλώνει στη δημοσιογράφο ότι «δεν πρόκειται να το κάνει» όταν της ζητά να τραγουδήσει και η ηθοποιός απαντά «όχι» σε διάφορες ερωτήσεις για τα θέματα των σχέσεων στην ταινία.

Η Φλάα υποστήριξε ότι η Χάθαγουεϊ δεν ήταν πολύ ευγενική και ότι αισθάνθηκε σαν να τη μίσησε η ηθοποιός. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Φλάα ρώτησε τη Χάθαγουεϊ αν θεωρεί ότι οι άνθρωποι θα έπρεπε να θυσίαζαν περισσότερα για την αγάπη την εποχή, στην οποία διαδραματίζεται η ταινία τον 19ο αιώνα σε σύγκριση με το σήμερα. Η ηθοποιός απάντα: «όχι».

Η δημοσιογράφος γνωστοποίησε ότι πρόσφατα έλαβε ένα email απολογίας από τη Χάθαγουεϊ που απεστάλη από την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της ηθοποιού. «Πρέπει να πω, ότι πραγματικά εξεπλάγην» ανέφερε η Κιέρστι Φλάα σε βίντεο στο YouTube.

«Δεν περίμενα να επικοινωνήσει μαζί μου. Νόμιζα ότι δεν θα δει ποτέ το βίντεο. Αλλά το είδε. Και έκανε κάτι πραγματικά θαυμάσιο» ανέφερε. Η δημοσιογράφος είπε ότι η Αν Χάθαγουεϊ της έστειλε «ένα μακροσκελές» email εξηγώντας τι ακριβώς περνούσε το διάστημα που έδωσε τη συνέντευξη και ζήτησε συγγνώμη για την άθλια συνέντευξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

