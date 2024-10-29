Ο Sean «Diddy» Combs κατηγορείται ότι έδωσε ναρκωτικά και κακοποίησε σεξουαλικά ένα 10χρονο αγόρι, σύμφωνα με νέα αγωγή. Ο 54χρονος ράπερ φέρεται να επιτέθηκε στο αγόρι σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Νέα Υόρκη το 2005. Οι αγωγές και οι μηνύσεις έχουν «πέσει βροχή» για τον μεγιστάνα της μουσικής βιομηχανίας.

Οι δικηγόροι του Combs αρνήθηκαν και πάλι τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς και κατηγόρησαν τον δικηγόρο των εναγόντων, Anthony Buzbee, ότι επιδιώκει τη δημοσιότητα. Ο κ. Buzbee λέει ότι εκπροσωπεί περισσότερα από 150 φερόμενα θύματα του ράπερ και έχει καταθέσει τουλάχιστον 17 αγωγές.

«Ο κ. Combs και η νομική του ομάδα έχουν πλήρη εμπιστοσύνη στα γεγονότα και στην ακεραιότητα της δικαστικής διαδικασίας», αναφέρεται σε δήλωση του δικηγορικού γραφείου. «Στο δικαστήριο, η αλήθεια θα λάμψει», καταλήγει.

Ο Κομπς βρίσκεται επί του παρόντος σε φυλακή της Νέας Υόρκης, αφού δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες περί σεξουαλικής εμπορίας που περιέχονται σε κατηγορητήριο που αποκαλύφθηκε μετά τη σύλληψή του στις 16 Σεπτεμβρίου. Το 10χρονο αγόρι, το οποίο δεν κατονομάζεται στην αγωγή, ήταν ένας επίδοξος ηθοποιός και ράπερ που είχε ταξιδέψει με τους γονείς του από την Καλιφόρνια για συναντήσεις με στελέχη της μουσικής βιομηχανίας. Του δόθηκε ένα αναψυκτικό με ναρκωτικές ουσίες από έναν συνεργάτη του Combs κατά τη διάρκεια μιας οντισιόν -που υποτίθεται ότι ήταν οντισιόν.

Ο Combs τον έσπρωξε κάτω και τον ανάγκασε να κάνει στοματικό σεξ πριν χάσει τις αισθήσεις του, αναφέρει η αγωγή. Ο ράπερ απείλησε ότι θα βλάψει άσχημα τους γονείς του παιδιού αν πει σε κανέναν τι συνέβη. Η ποινική δίκη του Combs έχει προγραμματιστεί για τις 5 Μαΐου 2025. Να θυμίσουμε ότι στα μέσα Σεπτεμβρίου, ο ράπερ συνελήφθη και κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση, εκβιασμό και trafficking. Αυτές οι κατηγορίες, αν αποδειχθούν, ο Sean Combs θα μείνει στη φυλακή για όλη του τη ζωή. Τον Οκτώβριο έφτασαν στις αρχές πάνω από 130 καταγγελίες, με 25 από αυτές να αφορούν ανήλικα παιδιά, ηλικίας μόλις εννέα ετών.

Τα θύματα περιγράφουν τον Combs ως αρπακτικό: τους υποσχέθηκε μια λαμπρή καριέρα, γενικά στη μουσική βιομηχανία, αλλά είχε επιρροή και σε άλλους τομείς, όπως μόδα, εκδηλώσεις και δημόσιες σχέσεις. Στη συνέχεια ήρθε η κακοποίηση. Τα κακοποιούσε βίαια και στη συνέχεια περίμενε να παραμείνουν σιωπηλά. Υπήρχε, επίσης, ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών, φίλων και εργαζομένων που γνώριζαν για τις κακοποιήσεις και όχι μόνο δεν τις αποκάλυψαν, αλλά τις κράτησαν -και κρατούν- κρυφές για δεκαετίες.

Όπως κάθε ισχυρή προσωπικότητα της βιομηχανίας, ο Combs είχε αμέτρητους φίλους με τους οποίους πόζαρε σε δεκάδες πάρτι. Από φωτογραφίες που έχουν δημοσιευτεί, βλέπουμε τον ίδιο να πίνει σαμπάνια μαζί με τον Leonardo DiCaprio, τη Mariah Carey, τη Lil Kim, τον Tommy Lee, τον Jonah Hill, τη Mel B, τις αδελφές Olsen, τη Donna Karan, την τότε φίλη του, Jennifer Lopez -έβγαιναν μεταξύ 1999 και 2001- και τον πρώην στενό του φίλο, Ashton Kutcher, και την τότε σύντροφό του, Demi Moore.

Μάλιστα, σε ένα πάρτι του για τα 50ά γενέθλιά του, που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, φωτογραφήθηκε με αρκετές αδελφές Kardashian, τη Naomi Campbell, τη Beyoncé και τον Jay Z, τη Fergie, τον Pharrell Williams και τη Vanessa και τον Kobe Bryant - ο οποίος θα πέθαινε έξι εβδομάδες αργότερα σε συντριβή ελικοπτέρου. Αλλά τα πάρτι που είχαν πρόσβαση τα ΜΜΕ είναι πολύ διαφορετικά από τα… «πάρτι τις φρίκης» που διοργάνωνε.

