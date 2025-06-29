Άννα Βίσση: Shopping στο Capri προσπαθώντας να πάρει γνώμη από τα εγγόνια της στα ελληνικά!

Έχει τεράστια αδυναμία η Άννα Βίσση στην κόρη της και στα παιδιά της. Ο Νίκος και ο Νέστορας είναι η χαρά της ζωής της και τα διαστήματα που περνάνε όλοι μαζί τα πιο ευτυχισμένα της χρονιάς όπου κι αν βρίσκονται.

Είτε έρχεται η Σοφία με τα παιδιά στην Ελλάδα ή την Κύπρο, είτε πάει η ίδια στη Νέα Υόρκη, είτε συναντιούνται σε κάποιο μέρος του πλανήτη για διακοπές. Και τώρα βρίσκονται στο Capri, εκεί που οι κουμπάροι της Άννας, Γιάννης Κούστας και Δήμητρα Μέρμηγκα- Κούστα γιόρτασαν τη βάφτιση του γιου τους με πολλούς καλούς τους φίλους, όλοι μέλη της high society της Αθήνας και όχι μόνο.

