Μάρκος Σεφερλής: Οι φήμες χωρισμού από την Έλενα Τσαβαλιά και ο "φίλος" που τον εξαπάτησε και είναι στα δικαστήρια

Ηθοποιός, παρουσιαστής κι επιχειρηματίας αφού ο Μάρκος Σεφερλής είναι και ο παραγωγός των παραστάσεών του παίρνοντας πολλές φορές μεγάλα ρίσκα και πληρώνοντας και το τίμημα αυτών.
Πάντα έχοντας δίπλα του στήριγμα τη σύζυγό του Έλενα Τσαβαλιά παρά τις φήμες που κυκλοφορούν κατά καιρούς και τους θέλουν στα πρόθυρα του χωρισμού. Όχι μία, πολλαπλές φορές. Ο ίδιος μιλώντας στη Σάσα Σταμάτη για το Secret ξεκαθαρίζει τα πάντα.
Διαβάστε περισσότερα στο WomenOnly.
- Λάνα Τάρνερ: Το σεξ σύμβολο που δεν λύγισε στο Χόλιγουντ – Η μυθιστορηματική ζωή και η δολοφονία του εραστή γκάνγκστερ
- Περικυκλωμένοι από παπαράτσι: Τζέφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ σε νέες φωτογραφίες μετά τον παραμυθένιο γάμο τους στη Βενετία
- «Δεν είναι συμπεριφορά αυτή» - Viral βίντεο από τη στιγμή που ο Μαζωνάκης διακόπτει συναυλία στην Κύπρο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.