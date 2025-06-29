Το όνομά της παραπέμπει αυτόματα στη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ, δημιουργεί φαντασιώσεις, φτιάχνει θρύλους και αποτελεί έμβλημα στην αμερικάνικη λαϊκή κουλτούρα. Η Λάνα Τάρνερ, υπήρξε το πρώτο sex symbol στην ιστορία του κινηματογράφου, με αφετηρία ως pin up μοντέλο, καθώς ο ερωτισμός που εξέπεμπε μπορούσε να συνταράξει τα πλήθη. Δεν ήταν απλώς μία καλλονή αλλά μια γυναίκα που μπορούσε να ανατινάξει τους αντρικούς πόθους, με το πολλά υποσχόμενο βλέμμα της, κάτω από τα ασημένια πλούσια μαλλιά της, να δημιουργεί ένα ερωτικό μαγνητικό πεδίο.

Μέχρι και η επιστήμη σήκωνε τα χέρια μαζί της, καθώς είχε αποτελέσει θέμα σε επιστημονικές συζητήσεις για τη γυναικεία σεξουαλικότητα, ενώ είχε γίνει έμπνευση σε πολλά λογοτεχνικά έργα, τον κινηματογράφο, τη μουσική και τις εικαστικές τέχνες.

Αν και μόλις 1,60 ύψος, το αγαλματένιο σώμα της, με τη φιλντισένια επιδερμίδα της, τη μελωδική κίνησή της, η Τάρνερ μπορούσε να επιβληθεί σε όσους την πλησίαζαν, ακόμη και σταρ τεράστιας εμβέλειας, να γεμίσει τη μεγάλη οθόνη, να ηλεκτρίσει την ατμόσφαιρα, ακόμη και σε ανώδυνες κομεντί. Αν και δεν ήταν η μεγάλη ηθοποιός, με την ερμηνευτική δεινότητα μιας Μπέτι Ντέιβις ή Μπάρμπαρα Στάνγουικ, είχε το απαραίτητο ταλέντο και φυσικά όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που δύσκολα μπορεί να βρει κάποιος σε μία γυναίκα του θεάματος.

Η Λάνα Τάρνερ είχε μια μακρά πορεία στο Χόλιγουντ, ορισμένες εμβληματικές ταινίες, όπως «Ο Ταχυδρόμος Χτυπά Πάντα Δυο Φορές», «Αυτή Είναι η Ζωή Μου», «Η Ωραία και το Κτήνος», αλλά και μια ταραχώδη μυθιστορηματική ζωή που δεν χώρεσε ούτε στις πολλές βιογραφίες της που κυκλοφόρησαν, ούτε στις χιλιάδες σελίδες με τα κατορθώματα της ζωής της. Για την ανθρωποφάγα αμερικάνικη κινηματογραφική βιομηχανία αποδείχθηκε ιδιαίτερα σκληρή, εν αντιθέσει με πολλές συναδέλφους της. Έζησε τη ζωή της πάντα στα κόκκινα, παντρεύτηκε οχτώ φορές και είχε πολυάριθμους εραστές, ενώ ακόμη απασχολεί την κοινή γνώμη η δολοφονία του εραστή της και γκάνγκστερ Τζόνι Στομπανάτο, από τη μονάκριβη και πολυαγαπημένη κόρη της Σέριλ, μία σκοτεινή ιστορία που δεν διαλευκάνθηκε ποτέ.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατό της (29 Ιουνίου 1995) είναι ευκαιρία να θυμηθούμε τα πρώτα της βήματα, να γνωρίσουμε μερικά από τα γνωστά και άγνωστα της μυθικής ζωής της αλλά και γιατί χαρακτηρίστηκε ως «επιτομή της μηχανικά κατασκευασμένης σταρ του Χόλιγουντ».

Η ταπεινή καταγωγή και η δολοφονία του πατέρα

Η Τζούλια Τζιν Τάρνερ, όπως ήταν το πραγματικό όνομά της, γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου του 1921, από γονείς της εργατικής τάξης στο Γουάλας του Άινταχο. Ο πατέρας της δούλευε σε ορυχεία, ενώ η μητέρα της περιστασιακά έκανε το μοντέλο. Όταν η οικογένειά της μετακόμισε στο Σαν Φρανσίσκο και η Λάνα ήταν μόλις 6 ετών, οι γονείς της θα χωρίσουν. Αμέσως μετά θα χάσει και τον πατέρα της, όταν αυτός θα κερδίσει στα ζάρια κάποια χρήματα, αλλά θα βρεθεί ξυλοκοπημένος μέχρι θανάτου και χωρίς τα χρήματα. Η ανθρωποκτονία του δεν εξιχνιάστηκε ποτέ, ενώ για το θλιβερό περιστατικό η Τάρνερ θα δηλώσει ότι η απώλειά του θα της στοιχίσει και θα σημάνει τη γρήγορη ενηλικίωσή της.

Σταχτοπούτα

Μετά τον χαμό του πατέρα της, η μικρή Λάνα θα ζει πολλές φορές με οικογενειακούς φίλους ή γνωστούς, ώστε η φτωχή μητέρα της να μπορεί να δουλεύει συνεχώς ως αισθητικός για να τα βγάλει πέρα. Ζώντας για ένα διάστημα σε μια οικογένεια στο Μοντέστο, θα βιώσει τη σωματική κακοποίηση, ενώ όπως θυμόταν δεν ήταν λίγες οι φορές που «ζούσε με κράκερ και γάλα για ημέρες». Η μητέρα της θα εμφανίσει αναπνευστικά προβλήματα και ο γιατρός της συνέστησε να μετακομίσει σε ένα πιο ξηρό κλίμα και γι' αυτό μετακόμισε μαζί με την κόρη της στο Λος Άντζελες το 1936, όπου ξεκίνησε και το μεγάλο ταξίδι της Τάρνερ στον χώρο του θεάματος.

Ο εκδότης, ο Μαρξ και ο Λιρόι

Σε ηλικία 16 χρόνων, η Τάρνερ, κάνοντας μία κοπάνα από το Λύκειο του Χόλιγουντ, θα βρεθεί σε κάποιο μπαρ να πίνει το αναψυκτικό της. Εκεί θα την εντοπίσει ο Γουίλιαμ Γουίλκερσον, εκδότης του The Hollywood Reporter, που εντυπωσιάστηκε από την ομορφιά της και τη σωματική της διάπλαση. Θα τη ρωτήσει αν θα την ενδιέφερε να παίξει σε ταινίες και εκείνη του απάντησε ότι «θα πρέπει να ρωτήσει πρώτα τη μητέρα μου». Έτσι, με την άδεια της μητέρας της, ο Γουίλκερσον θα στείλει τη Τάρνερ στον κωμικό-ατζέντη ταλέντων Ζέπο Μαρξ (μέλος των φημισμένων «Αδελφών Μαρξ»), ο οποίος με τη σειρά του τη σύστησε στον σκηνοθέτη Μέρβιν Λιρόι, που θα την προτείνει στη Warner Bros και θα της αλλάξει το όνομα σε Λάνα Τάρνερ, το οποίο διατήρησε για πάντα.

Η νέα Τζιν Χάρλοου

Η 16χρονη και ακόμη καστανομάλλα Τάρνερ, θα προχωρήσει με θάρρος και σχεδόν αμέσως θα παίξει στο φιλμ μυστηρίου «They Don't Forget» του Λιρόι. Αν και η εμφάνισή της ήταν ολιγόλεπτη, το Hollywood Reporter θα γράψει ότι «η ερμηνεία της ήταν άξια κάτι περισσότερο από μια περαστική νότα». Την ίδια χρονιά, ο Λιρόι προσλήφθηκε ως στέλεχος στην Metro-Goldwyn-Mayer και πήρε μαζί του την Τάρνερ. Το αφεντικό της Metro Τζακ Γουόρνερ δεν την πίστεψε, αλλά διαψεύστηκε γρήγορα, όταν θα παίξει δίπλα στο είδωλο νεανικών ταινιών Μίκι Ρούνεϊ και την Τζούντι Γκάρλαντ στην ταινία «Love Finds Andy Hardy» (1938) και το φιλμ θα σπάσει τα ταμεία. Η εμφάνιση της Τάρνερ θα πείσει το άλλο μεγάλο αφεντικό της Metro, Λούις Μπ. Μάγιερ ότι η ανήλικη ακόμη ηθοποιός θα μπορούσε να γίνει η επόμενη Τζιν Χάρλοου, που είχε πεθάνει πριν από έξι μήνες.

Ο Ταχυδρόμος

Αυτή η έμπνευση του Μάγιερ θα καταστήσει πολύ γρήγορα την Τάρνερ ως ένα αδιαφιλονίκητο sex symbol, με τις ταινίες της και τις προκλητικές φωτογραφήσεις της να κάνουν πάταγο. Η Τάρνερ, που θα φέρει εκατομμύρια στην κινηματογραφική βιομηχανία, θα πρωταγωνιστήσει ως μοιραία το 1946 στο κλασικό φιλμ νουάρ «Ο Ταχυδρόμος Χτυπά Πάντα Δυο Φορές», έχοντας στο πλευρό της τον Τζον Γκάρφιλντ, που θα απογειώσει τη φήμη της. Το ίδιο και η προσωπική της ζωή, που σημαδεύτηκε από τη δολοφονία του εραστή της Στομπανάτο, από την κόρη της Σέριλ, από τον δεύτερο γάμο της με τον Τζόζεφ Κρέιν.

Η δολοφονία του γκάνγκστερ

Η 14χρονη κόρη της, μπροστά σε ένα από τα πολλά επεισόδια μεταξύ της μητέρα της και του ζηλόφθονου εραστή της, γνωστού μπράβου του διάσημου μαφιόζου Μίκι Κοέν, θα τον μαχαιρώσει θανάσιμα. Μια σκοτεινή ιστορία, καθώς θα υπάρξουν φήμες ότι τον φόνο τον είχε κάνει η Λάνα. Πάντως, ο βίαιος και άρρωστα ζηλιάρης Στομπανάτο είχε δώσει αρκετές αφορμές για την κατάληξή του. Χαρακτηριστική είναι η ιστορία με τον Σον Κόνερι, όταν στα γυρίσματα της ταινίας «Another Time, Another Place» τράβηξε όπλο εναντίον του και ο διάσημος ηθοποιός κατάφερε να τον αφοπλίσει. Ωστόσο, η ιστορία του φόνου από την κόρη της έχει και άλλα πολλά σκοτεινά και άγνωστα στοιχεία, όπως τη σεξουαλική της κακοποίηση από τον πέμπτο σύζυγο της Τάρνερ, τον ηθοποιό Λεξ Μπάρκερ.

Αυτή είναι η ζωή μου

Παρά ταύτα, η καριέρα της Λάνα Τάρνερ δεν θα ξεθωριάσει ούτε μετά τη δολοφονία του Σταμπανάτο και θα φτάσει στα ύψη όταν θα πρωταγωνιστήσει στο αριστουργηματικό δράμα «Αυτή Είναι η Ζωή Μου», του Ντάγκλας Σερκ κι έχοντας δίπλα της τον Τζον Γκάβιν, ενώ θα πρωταγωνιστήσει και στο διάσημο «Πέιτον Πλέις», που θα την φέρει υποψήφια για το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου.

Είδωλο

Η ηφαιστειώδης Λάνα Τάρνερ, η γυναίκα που προτιμούσε «να φιλάει παρά να κρυφτεί», να επιδεικνύει τα σωματικά της προσόντα και να είναι μπροστά από την εποχή της, θα αντέξει για χρόνια το Χόλιγουντ, για το οποίο δεν είχε και την καλύτερη άποψη. Θα αφήσει την τελευταία της πνοή, σε ηλικία 74 ετών, το 1995, από καρκίνο του λάρυγγα, αν και έκοψε το ποτό αλλά ποτέ το τσιγάρο. Μια ηθοποιός, που μπορεί να ήταν κατασκευή του Χόλιγουντ, αλλά διέθετε την πρώτη ύλη, την απαστράπτουσα εμφάνισή της, που την έκανε είδωλο και συνώνυμο του ερωτισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

