Τζέφ Μπέζος - Λόρεν Σάντσεζ: Νέες φωτογραφίες μετά τον γάμο τους στη Βενετία

Περικυκλωμένοι από παπαράτσι είναι σε κάθε τους βήμα ο κροίσος Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ, οι οποίοι παντρεύτηκαν επίσημα. Ο 61χρονος ιδρυτής της Amazon και η 55χρονους βραβευμένη με EMMY δημοσιογράφος αντάλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης την Παρασκευή 27 Ιουνίου, στο νησί Σαν Τζόρτζιο Ματζόρε στη Βενετία της Ιταλίας.

Στην παραμυθένια τελετή παραβρέθηκε σε μεγάλο βαθμό το τζετ σετ των ΗΠΑ, και όσοι ήταν απόντες, ήταν απρόσκλητοι ανέφεραν αμερικανικά ΜΜΕ.



Νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου οι φωτογράφοι απαθανάτισαν το ζευγάρι να βγαίνει από το πολυτελές ξενοδοχείο όπου διαμένει προκειμένου να μεταβεί στον χώρο όπου

θα πραγματοποιηθεί η τελευταία γαμήλια εκδήλωση.



Το ζευγάρι εθεάθη να βγαίνει από το ξενοδοχείο Aman προκειμένου να απολαύσουν το γεύμα τους στο εμβληματικό Harry’s Bar, το οποίο συμπληρώνει σχεδόν έναν αιώνα ζωής, και στο οποίο κάποτε σύχναζαν προσωπικότητες όπως ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ και ο Τσάρλι Τσάπλιν.

Οι τριήμεροι εορτασμοί, που υπολογίζεται ότι κόστισαν περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια, θα ολοκληρωθούν το Σάββατο με το τελικό πάρτι σε ένα πρώην μεσαιωνικό ναυπηγείο, όπου αναμένεται να τραγουδήσουν η Λέιντι Γκάγκα και ο Έλτον Τζον.

Πηγή: skai.gr

