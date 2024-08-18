Κανείς ακόμα και ίδιος ο Αλέν Ντελόν δεν μπορούσε να φανταστεί ότι από μαθητευόμενος χασάπης, θα γινόταν το απόλυτο σύμβολο ανδρικής ομορφιάς, που θα ενέπνεε μεγάλους έρωτες.

Η Le Figaro κάνει μια αναδρομή στην καριέρα του γόη του γαλλικού κινηματογράφου που χαρακτηρίζεται από τη σχέση του με τις γυναίκες.

Από την αρχή της καριέρας του, το 1957, ο ηθοποιός που πέθανε αυτή την Κυριακή 18 Αυγούστου σε ηλικία 88 ετών, είχε ενθουσιάσει τις καρδιές θρυλικών ηθοποιών και αμέτρητων θαυμαστριών.

Πρώτα ήταν η ηθοποιός Brigitte Auber, με την οποία γνωρίστηκε σε ηλικία 21 ετών. Την διαδέχθηκε η Michelle Cordoue, σύζυγος του Yves Allégré, που του άνοιξε τις πόρτες του κινηματογράφου και μετά η ηθοποιός Olga Horstig.

Ο έρωτας της ζωής του

Το 1958 γνώρισε τη γυναίκα που θα γινόταν «η αγάπη της ζωής του». Στα 20 της, η Romy Schneider είναι ήδη διάσημη για τον ρόλο της στο Sissi (1955).

Η Γαλλο-Γερμανίδα ηθοποιός στα γυρίσματα της Christine , μιας ταινίας μεγάλου μήκους σε σκηνοθεσία Pierre Gaspard-Huit, ερωτεύεται τον Ντελόν και ένα χρόνο αργότερα, γιόρτασαν τον αρραβώνα τους στην όχθη της λίμνης Λουγκάνο.

Έζησαν ένα θυελλώδη έρωτα, που απασχολούσε όλα τα περιοδικά της εποχής. Η ευτυχία τους κράτησε έως το 1963, όταν ο Αλέν Ντελόν τη χώρισε γιατί είχε ερωτευτεί άλλη. Ανακοίνωσε τον χωρισμό τους μέσω επιστολή που απέστειλε στη Ρόμι Σνάιντερ, γεγονός που τη συνέτριψε.

Το 1962, ο Alain Delon, ένα χρόνο πριν χωρίσει από τη Ρόμι, γνώρισε τη Francine Canovas, τη μελλοντική Nathalie Delon, μέσω μιας κοινής φίλης. Την παντρεύτηκε δύο χρόνια αργότερα, στις 13 Αυγούστου 1964. Μαζί απέκτησαν τον Άντονι Ντελόν στις 30 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους στο Λος Άντζελες.

Ο Αλέν Ντελόν και η σύζυγός του Ναταλί σε πρεμιέρα της ταινίας του Τσέχοφ σε θέατρο της Ρώμης στις 26 Οκτωβρίου 1965

Αυτός ο έρωτας κράτησε μέχρι να συναντήσει ο Ντελόν την ηθοποιό Mireille Darc. Εντυπωσιασμένος από την ομορφιά και το ταλέντο της ηθοποιού, της έδωσε έναν ρόλο στην ταινία Jeff (1969). Η ιστορία αγάπης τους θα κρατήσει δεκαπέντε χρόνια.

Επίλογος

Το 1987, γνώρισε τη Rosalie van Breemen, μια 21χρονη Ολλανδή μοντέλο, στα γυρίσματα του μουσικού του βίντεο Comme au cinéma . Το ζευγάρι απέκτησε μια κόρη, την Anouchka , που γεννήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 1990, και τον Alain-Fabien Delon, που γεννήθηκε στις 18 Μαρτίου 1994.

Ο Αλέν Ντελόν το 1992 στις Κάννες με την Ολλανδή σύζυγό του (αριστερά) με την οποία απέκτησε δύο παιδιά

Το ειδύλλιο μεταξύ του Alain Delon και της Rosalie van Breemen έληξε το 2001.

Αργότερα γνώρισε τη Hiromi Rollin, η οποία διαβεβαίωσε το 2023 ότι είχε βιώσει μια «σχέση αγάπης που κράτησε τριάντα τρία χρόνια» με τον Αλέν Ντελόν - μια εκδοχή που αμφισβητήθηκε από τα παιδιά του ηθοποιού.

Το 2019, η αποχαιρετιστήρια επιστολή του σε όσους τον εκτιμούσαν

Μετά την επιβράβευση στις Κάννες τον Μάιο του 2019, ο Αλέν Ντελόν, ο οποίος πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 88 ετών, μίλησε για τελευταία φορά στους θαυμαστές του σε ένα συγκινητικό κείμενο, με προφορές διαθήκης, που μεταδόθηκε αποκλειστικά στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Την επόμενη μέρα μετά από αυτόν τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα, έχω την επιθυμία να ευχαριστήσω όλους εκείνους που μου έδειξαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τη στοργή και τη συμπάθειά τους και όχι μόνο.

Καθώς το ταξίδι μου πλησιάζει στο τέλος του, θέλω να το πω: Έχω γνωρίσει τόσα πάθη, τόσες πολλές αγάπες, τόσες επιτυχίες και αποτυχίες, τόσες πολλές διαμάχες, τόσα πολλά σκάνδαλα, σκοτεινές υποθέσεις, τόσες πολλές αναμνήσεις, τόσα χαμένα ραντεβού Και αυτοσχέδιες συναντήσεις, τόσα πολλά σκαμπανεβάσματα. ότι όταν οι τιμές δεν είναι τίποτα άλλο από μάταιες και μακρινές αναμνήσεις, υπάρχει μόνο ένα πράγμα που θα λάμπει με τη σταθερότητα και τη μακροζωία του: εσύ, μόνο εσύ.

Σε σένα που έκανες αυτό που είμαι, και ποιος θα φτιάξεις αυτό που θα είμαι, έπρεπε να σου πω.

Λέω ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ .

