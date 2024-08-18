Αλεν Ντελόν: Η σπουδαία ηθοποιός Κατίνα Παξινού στο πλευρό του το 1960 στη Βενετία

Όταν η μοναδική «οσκαρική» Ελληνίδα ηθοποιός και ο λαμπερός ζεν πρεμιέ του γαλλικού κινηματογράφου συναντήθηκαν… Ο λόγος για την Κατίνα Παξινού και τον 25χρονο Αλέν Ντελόν, τους οποίους ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε το 1960 στην πρεμιέρα της ταινίας «Ο Ρόκκο και τα αδέλφια του», σε σκηνοθεσία Λουκίνο Βισκόντι.

Ο σπουδαίος Γάλλος ηθοποιός, γεννημένος στις 8 Νοεμβρίου 1935, απεβίωσε το πρωί σε ηλικία 88 ετών όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.

«Η Κατίνα Παξινού και ο Αλαίν Ντελον στην πρεμιέρα της κλασικής ταινίας του Λουκίνο Βισκόντι με θέμα την μεταπολεμική Ιταλία Ο Ρόκκο και τα αδέλφια του ("Rocco e I suoi fratelli") στο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Βενετίας το 1960. Όταν κάποτε ρώτησαν την βραβευμένη με Όσκαρ Κατίνα Παξινού ποιος είναι ο αγαπημένος της ρόλος εκείνη απάντησε "Δεν υπάρχουν ρόλοι της προτιμήσεως μας, ρόλοι προσφιλείς. Υπάρχει μονάχα ένας ρόλος, δηλαδή εκείνος τον οποίο υποδυόμαστε σε μια δεδομένη στιγμή. Γίνεται κανείς ένα με το πρόσωπο που ενσαρκώνει στο θέατρο. Το ίδιο συμβαίνει με κάθε καινούριο ρόλο"» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στο κανάλι της στο Instagram η Elena's Diary Blog όταν δημοσίευσε τη φωτογραφία.

