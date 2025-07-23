Ο ιδρυτής της Amazon και δισεκατομμυριούχος, Τζεφ Μπέζος, και η σύζυγός του, Λόρεν Σάντσεζ, συνεχίζουν το ταξίδι του μέλιτος. Αυτή τη στιγμή το ζευγάρι βρίσκεται στο Σεν Τροπέ, όπου επισκέφθηκαν το «Club 55», στην παραλία Pampelonne. Πριν από λίγες ημέρες εθεάθη στο ίδιο μέρος και ο 80χρονος ηθοποιός, Μάικλ Ντάγκλας. Ο θρύλος του Χόλιγουντ φαίνεται ότι απολαμβάνει τη ζωή στο έπακρο, αν και 80 ετών.

Έτσι, λοιπόν, το… ζευγάρι των δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο λάμπει από έρωτα και πλούτο, μπορεί ουσιαστικά να κάνει μήνα του μέλιτος για μερικά χρόνια και εμείς θα τους υποστηρίξουμε. Για την ιστορία να πούμε ότι ο Τζεφ Μπέζος έχει περιουσία που ξεπερνά τα 220 δισεκατομμύρια δολάρια. Από εκτοξεύσεις πυραύλων μέχρι κορυφαίες αγορές ακινήτων και εφημερίδες, έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην εξερεύνηση του διαστήματος, τη δημοσιογραφία και την κτηματαγορά.

Ο κολοσσός που δημιούργησε, η Amazon, ξεκίνησε ως ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο το 1994 και σήμερα έχει εξελιχθεί σε μια εταιρεία αξίας 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, κυριαρχώντας στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το cloud computing και την τεχνητή νοημοσύνη.

Πριν από λίγες ημέρες, ο δισεκατομμυριούχος έγινε πρωτοσέλιδο για το «γενναιόδωρο φιλοδώρημα» των 45.000 ευρώ που άφησε στο προσωπικό του επτάστερου ξενοδοχείου στο οποίο διέμεινε με τη σύζυγό του, στη Βενετία.

