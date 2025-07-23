Η Κιμ Καρντάσιαν (Kim Kardashian) έκανε μια πολύ τολμηρή εμφάνιση με έναν εντυπωσιακό κορσέ από τον γνωστό οίκο Mugler. Η 44χρονη ιδρύτρια της εταιρείας Skims «ανέβασε» στο Instagram σέξι στιγμιότυπα με τον εαυτό της να φωτογραφίζεται ως μοντέλο.

Η διάσημη τηλεπερσόνα ήταν εντυπωσιακή με το συγκεκριμένο «look», το οποίο είχε διάφορα «κοψίματα», λεπτομέρειες με πούλιες που αναδείκνυαν τις καμπύλες του σώματός της και όλα στα μαύρα. Όπως ήταν λογικό, πολλοί θαυμαστές της σχολίασαν τη συγκεκριμένη εμφάνιση, ενώ υπήρξαν και χρήστες που ασχολήθηκαν -και πάλι- με τη λεπτή της μέση. Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν διάφορα άρθρα στα σκανδαλοθηρικά περιοδικά, τα οποία αφήνουν να εννοηθεί ότι η Κιμ Καρντάσιαν έκανε νέα χειρουργική επέμβαση για να φαίνεται η μέση της πιο λεπτή και μικρή.

Η χωρισμένη πλέον Κέιτι Πέρι σχολίασε την ανάρτηση της Κιμ γράφοντας χαρακτηριστικά: «Εμφάνιση για 10». Με την ανάρτησή της, την οποία συνόδευσε με τη λεζάντα «Mugler Magic», η σταρ των Kardashians συμπεριέλαβε επίσης φωτογραφίες του μοντέλου που φόρεσε για πρώτη φορά τον συγκεκριμένο κορσέ.

(Φωτογραφίες: Instagram)

Πηγή: skai.gr

