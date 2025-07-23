Πάμελα Άντερσον-Λίαμ Νίσον: Φιλήθηκαν, αγκαλιάστηκαν στο κόκκινο χαλί και ένας έρωτας άνθισε… (video-φωτό)

Η Πάμελα Άντερσον και ο Λίαμ Νίσον δεν μπορούσαν να κρατήσουν τα χέρια τους μακριά ο ένας από τον άλλον κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της νέας τους ταινίας, «The Naked Gun», στο Λονδίνο. Οι δυο τους περπάτησαν στο κόκκινο χαλί, αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν και πλέον όλοι αναρωτιούνται αν είναι ζευγάρι. Για την ακρίβεια, πολλοί θαυμαστές τους και τα διεθνή μέσα ονειρεύονται να είναι μαζί, κάτι που ο χρόνος θα δείξει…

Και είναι αλήθεια ότι την αφορμή γι’ αυτό το υποτιθέμενο ειδύλλιο την έδωσε ο Λίαμ Νίσον, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε ότι την αγαπάει και ότι την ερωτεύτηκε. Ωστόσο, η ξανθιά «σεξοβόμβα» έβαλε τα πράγματα στη θέση τους με τη συνέντευξή της στο Entertainment Weekly. «Νομίζω ότι έχω έναν φίλο για πάντα στο πρόσωπο του Λίαμ», δήλωσε η Άντερσον. «Και σίγουρα έχουμε μια σχέση που είναι πολύ ειλικρινής, πολύ αγαπησιάρικη και είναι καλό παιδί». Μάλιστα, η ηθοποιός είχε αποκαλέσει τον Νίσον «πραγματικό καλλιτέχνη». «Έχει κάνει πάνω από 100 ταινίες, πρωταγωνιστικούς ρόλους σε θέατρο και κινηματογράφο, ενώ εγώ έκανα τα πράγματα ανάποδα».

Η Πάμελα Άντερσον είπε, επίσης, ότι ο Νίσον είναι ο «τέλειος τζέντλεμαν». Τον περασμένο Οκτώβριο ο Νίσον δήλωσε ότι είναι «τρελά ερωτευμένος» με το κορίτσι του εξώφυλλου του «Playboy». «Είναι απλά καταπληκτική για να δουλεύεις μαζί της. Δεν μπορώ να της κάνω αρκετά κομπλιμέντα, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν έχει τεράστιο εγωισμό. Απλά έρχεται για να κάνει τη δουλειά. Είναι αστεία και τόσο εύκολη στη συνεργασία», είχε δηλώσει ο ηθοποιός στο «People».

Για την περίσταση, η Πάμελα Άντερσον εντυπωσίασε με ένα στράπλες μοβ φόρεμα με μακριά ουρά, ενώ συμπλήρωσε την εμφάνισή της με κοσμήματα. Ο 73χρονο ηθοποιός ήταν, επίσης, κομψός, φορώντας ένα γκρι κοστούμι, το οποίο συνδύασε με ένα μαύρο T-shirt. Το ζευγάρι εμφανίστηκε ευδιάθετο καθώς η ηθοποιός έδωσε ένα γλυκό φιλί στο μάγουλο του ηθοποιού ενώ πόζαραν για τις κάμερες.

