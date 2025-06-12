AI Video: Τραμπ και Μασκ ημίγυμνοι στις ταραχές του Λος Άντζελες

AI Παράνοια... Προκαλεί το νέο, δημιουργημένο με Artificial Intelligence βίντεο κλιπ, των πάντως πάντα προκλητικών The Dor Brothers. Το βιντεοκλίπ λέγεται RIOT (Ταραχή, Εξέγερση).

Το βίντεο πραγματεύεται την επικαιρότητα, δηλαδή τις ταραχές στο Λος Άντζελες, και σε αυτό πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων Ντόναλντ Τραμπ και ο πρώην «Πρώτος Κολλητός» Ίλον Μασκ που κυκλοφορούν ένοπλοι αλλά και ημίγυμνοι στις ταραχές του Λος Άντζελες. Στην all star διανομή «πρωταγωνιστούν» επίσης (AI χαρακτήρες όπως) ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας ο Γκάβιν Νιούσομ, ο Τζεφ Μπέζος, η Κάμαλα Χάρις, ο Μπαράκ Ομπάμα, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ και η Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτέζ. Στο βίντεο κλίπ πρωταγωνιστεί επίσης ο Κάνιε Γουέστ (το αρχικό όνομα – πρώην Ye και πλέον Ye Ye) με ναζιστική στολή, μια σάτιρα των ακροδεξιών, αντισημιτικών δηλώσεών του. '

Προσοχή: Μερικά πλάνα του AI βίντεο μπορεί να θεωρηθούν ενοχλητικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.