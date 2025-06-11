Πανσέληνος της φράουλας: Πώς θα επηρεάσει το ζώδιό σου;

Στις 11 Ιουνίου, η Πανσέληνος της Φράουλας στον Τοξότη μας καλεί να ονειρευτούμε, να θέσουμε στόχους και να ζήσουμε με τους δικούς μας όρους.

Αυτό το υπέροχο φαινόμενο μας ωθεί να στραφούμε χωρίς απολογίες σε ό,τι μας γεμίζει χαρά και ενθουσιασμό. Τίποτα δεν μπορεί να μας κρατήσει πίσω από το να πάρουμε ρίσκα και να εξερευνήσουμε τα πάθη μας. Κλείστε εκείνες τις διακοπές που σκέφτεστε, εκφράστε τα ειλικρινή σας συναισθήματα και μην ντραπείτε. Η πανσέληνος ενθαρρύνει την τόλμη και το πάθος.

Η ζωηρή αυτή σεληνιακή φάση έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά την είσοδο του Δία —του πλανητικού κυβερνήτη του Τοξότη— από τους Διδύμους στον Καρκίνο. Ο Δίας απολαμβάνει την παραμονή του στο υδάτινο αυτό ζώδιο, καθώς προσφέρει περισσότερη ροή και κίνηση. Όλα θα κινούνται γρηγορότερα και θα υλοποιούνται με ευκολία, καθιστώντας αυτή την περίοδο ιδανική για εκδηλώσεις στόχων και προθέσεων. Βέβαια, κάποια ζώδια θα δυσκολευτούν από τους γρήγορους ρυθμούς αλλά θα συνηθίσουν!

