Σε μια κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη, ο Ορλάντο Μπλουμ εμφανίστηκε στην εκπομπή «Tonight Show» με τον Τζίμι Φάλον κρατώντας αγκαλιά τον μικροσκοπικό σκύλο του, «Μπίγκι», τον οποίο χαρακτήρισε αστειευόμενος «ζώο συναισθηματικής υποστήριξης».

«Είναι ένα πραγματικό ζώο υποστήριξης γιατί είμαι πολύ συναισθηματικά φορτισμένος αυτή την περίοδο», σχολίασε ο 48χρονος ηθοποιός, αφήνοντας αιχμές για την προσωπική του ζωή. Η συζήτηση με τον Φάλον είχε ελαφρύ τόνο, ωστόσο τα συμφραζόμενα δεν άργησαν να δημιουργήσουν ερωτήματα, καθώς οι φήμες για κρίση στη σχέση του με την Κέιτι Πέρι πληθαίνουν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Page Six και του People, το ζευγάρι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και σκέφτεται να ανακοινώσει τον χωρισμό του μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας της τραγουδίστριας, η οποία λήγει τον Δεκέμβριο.

Πηγές αναφέρουν ότι η αποτυχία του πρόσφατου άλμπουμ της Πέρι και η πίεση από τις αρνητικές κριτικές έχουν προσθέσει ένταση στη σχέση τους.

Ο Μπλουμ δεν έκανε καμία αναφορά στην αρραβωνιαστικιά του κατά την τηλεοπτική του εμφάνιση.

Το ζευγάρι, που απέκτησε μία κόρη το 2020, είναι μαζί με διαλείμματα από το 2016, ενώ ο γάμος τους είχε αναβληθεί το 2020 λόγω της πανδημίας.

Παρά τις προσπάθειες να κρατήσουν τις ισορροπίες, φαίνεται ότι η σχέση τους περνά τη δυσκολότερη φάση της μέχρι σήμερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.