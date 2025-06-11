Γιώργος Παράσχος: Είχα διπλό καρκίνο - Φρόντισα να μην το καταλάβει η κόρη μου

O Γιώργος Παράσχος μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τη σοβαρή περιπέτεια που περνά με την υγεία του καθώς πάσχει από διπλό καρκίνο και υποβάλλεται σε θεραπείες.

«Είχα διπλό καρκίνο, ο ένας λέγεται αμυλοείδωση και δείχνει κάποια σημάδια στο σώμα. Κάτι πρηξίματα στα πόδια που τα δικαιολογούσα με βάση την κούραση, αυτό το λάθος που κάνουμε όλοι. Αλλά μου έφερε και κάποια σημάδια στα μάτια που λέω θα φύγει. Πήγα σε δερματολόγο, μου είπε είμαι μια χαρά, πάω σε οφθαλμίατρο τα ίδια. Μου είπε να πάω να κάνω εξέταση για αυτοάνοσα και με το που βγαίνουν οι εξετάσεις ο παθολόγος μου με έστειλε κατευθείαν σε αιματολόγο. Πήγα, με βλέπει ένας γιατρός και με πιάνει κατευθείαν στον λαιμό, είχα βγάλει κάτι γρομπαλάκια. Μου λέει ότι έχω πολλαπλό μυέλωμα. Με το που μου λέει καρκίνο, έφαγα σεντόνι. Δεν άκουγα τι έλεγε. Έφερα την κόρη μου μπροστά μου, τη μάνα μου, την αδελφή μου. Τον ρώτησα τι πρέπει να κάνω και μου είπε να το πολεμήσουμε».

«Φρόντισα η κόρη μου να μην το καταλάβει καθόλου. Είναι 9 χρονών. Είδε κάποια πράγματα άλλα της το έφερα σαν παιχνίδι. Κάποια στιγμή θα το μάθει η κόρη μου από μένα τον ίδιο σαν να είχα πονοκέφαλο. Πριν αρχίσουν να πέφτουν τα μαλλιά μου, πήρα τη μηχανή και τα ξύρισα γιατί η κόρη μου είχε μάθει να αλλάζω εξωτερικά με βάση τον ρόλο» ανέφερε.

Ο ηθοποιός συγκινήθηκε καθώς διηγήθηκε ότι μετά τη μεταμόσχευση μυελού έμεινε 25 μέρες στο νοσοκομείο και ο γιατρός του είπε ότι μπορούσε να φάει μόνο σπιτικό φαγητό μαγειρεμένο 2 ώρες και βρέθηκαν άνθρωποι να του παρασταθούν. «Είχα τόση αγάπη γύρω μου που δεν την έβλεπα. Είναι μία φίλη από τα παλιά χρόνια, η Βάσω, μαγείρευε, ο σύζυγός της το έφερνε, η μαμά της μου έπλενε τα ρούχα. Είχα πολύ μεγάλη στήριξη από τη σύντροφό μου και τη μητέρα της κόρης μου, τη Χρύσα Κροκίδα».

«Καλυτερεύω μέρα με τη μέρα χάρη στην πίστη και την επιστήμη. Δεν θέλω να πέφτει η ψυχολογία μου. Στην αρχή ήθελα να το περάσω μόνος μου, και μόλις βγήκα από το νοσοκομείο, είπα “τώρα θα το επικοινωνήσω”. Παρατήρησα ότι πάρα πολύς κόσμος, όταν έχει καρκίνο, φοβάται να το πει. Δεν γουστάρει να το πει. Εγώ όμως, το επικοινωνώ – και το γελοιοποιώ όσο δεν πάει. Στο σπίτι, με τη σύντροφό μου, το έχουμε κάνει ανέκδοτο».

Όπως ανέφερε, «οι δυνάμεις μου ανεβαίνουν, ο γιατρός είπε ότι μπορώ να εργαστώ για λίγες ώρες, από τον Οκτώβρη θα μπορώ να δουλέψω κανονικά. Βοηθάω λίγο την πρώην γυναίκα με το μαγαζί. Έχει μαλακώσει τόσο πολύ το οπτικό μου πεδίο. Βλέπω κάποιον να τρέχει και να αγχώνεται και του λέω γιατί».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.