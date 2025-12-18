Ο Τζορτζ Κλούνεϊ μπορεί να είναι ένας από τους πιο γοητευτικούς και επιτυχημένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, όμως μέσα στο ίδιο του το σπίτι τα πράγματα δεν είναι πάντα υπέρ του. Ο ίδιος αποκάλυψε με χιούμορ ότι τα δίδυμά του, η Ella και ο Alexander, έχουν βρει έναν μοναδικό τρόπο να τον… «τρολάρουν» καθημερινά.

«Μιλούν ιταλικά για να μην καταλαβαίνω τίποτα»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο διάσημος ηθοποιός παραδέχτηκε ότι τα παιδιά του μιλούν άπταιστα ιταλικά, μια γλώσσα που εκείνος δεν καταλαβαίνει. Το αποτέλεσμα; Τα δίδυμα συχνά μιλούν μεταξύ τους μπροστά του, γελούν και τον αφήνουν εντελώς εκτός συζήτησης. «Κάθονται δίπλα μου, λένε κάτι στα ιταλικά, γελάνε και εγώ απλώς τους κοιτάζω και ρωτάω: “Τι είπατε τώρα;”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Αμάλ καταλαβαίνει… και γελάει

Το ακόμα πιο απολαυστικό – όπως το περιγράφει ο ίδιος – είναι ότι η σύζυγός του, Αμάλ, καταλαβαίνει τι λένε τα παιδιά. Αντί όμως να τον βοηθήσει, πολλές φορές απλώς γελάει, αφήνοντάς τον να νιώθει «το θύμα της οικογενειακής πλεκτάνης». Ο ηθοποιός δεν κρύβει ότι όλο αυτό τον διασκεδάζει, αν και παραδέχεται πως είναι ένα «λάθος» που επέτρεψαν στα παιδιά να μάθουν μια γλώσσα που οι ίδιοι οι γονείς δεν μιλούν.

Με τη γνωστή του αυτοσαρκαστική διάθεση, ο Τζορτζ Κλούνεϊ σχολίασε ότι τα παιδιά μπορεί να είναι μικρά σε ηλικία, αλλά ξέρουν πολύ καλά πώς να σε φέρνουν σε δύσκολη θέση. «Όταν αποκτάς παιδιά, καταλαβαίνεις ότι μπορούν να σε δουλέψουν χωρίς καν να το καταλάβεις», είπε γελώντας.

