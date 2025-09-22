Πρισίλα Πρίσλεϊ: Αποκαλυπτικό το νέο της βιβλίο - Ο βίαιος Έλβις, οι εκτρώσεις και οι ενοχές που τη στοιχειώνουν

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αποκάλυψε ότι ο Έλβις της πρότεινε να κάνει άμβλωση όταν έμεινε έγκυος στην κόρη τους, Λίζα Μαρί, σε ένα νέο αποκαλυπτικό βιβλίο. Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές συγκλονιστικές αποκαλύψεις που κάνει η 80χρονη, σήμερα, Πρισίλα στο νέο της βιβλίο, «Softly, As I Leave You», σύμφωνα με την «Page Six».

Μάλιστα, η ίδια ισχυρίζεται ότι δυσκολεύτηκε να ελέγξει την απείθαρχη κόρη της, η οποία ήταν συντετριμμένη μετά τον θάνατο του πατέρα της, τον Αύγουστο του 1977. Η Πρισίλα Πρίσλεϊ τότε την έφερε σε επαφή με τη Σαηεντολογία, αλλά αργότερα παραδέχτηκε ότι ήταν «αφελής» απέναντι στη συγκεκριμένη θρησκεία. Σε άλλο σημείο του βιβλίου της, η Πρισίλα περιγράφει πώς η Λίζα πάλεψε για χρόνια με οικονομικά προβλήματα, αλλά και εθισμούς, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι έφτασε στο σημείο να παίρνει 80 χάπια την ημέρα, πριν πεθάνει σε ηλικία 54 ετών τον Ιανουάριο του 2023.

«Η κόρη μου ήταν ένα αίνιγμα, περίπλοκη και προκλητική», γράφει η Πρισίλα. «Η Λίζα ήταν ένα ελεύθερο πνεύμα, μια αποφασιστική και ανήσυχη ψυχή. Ήταν μια ‘’ταυτότητα’’ που τη γοήτευε και τη στοίχειωνε για το υπόλοιπο της ζωής της», αναφέρει με νόημα.

Ο Έλβις και η Πρισίλα γνωρίστηκαν όταν εκείνη ήταν μόλις 14 ετών και εκείνος 24 χρόνων και υπηρετούσε στον αμερικανικό στρατό, στη Γερμανία. Παντρεύτηκαν το 1967 και πολύ σύντομα η Πρισίλα έμεινε έγκυος. «Ο γάμος μας σήμαινε ότι μπορούσα επιτέλους να αποκαλυφθώ. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη, αλλά όταν έμεινα έγκυος τη νύχτα του γάμου μου, αυτά τα όνειρα χάθηκαν. Ούτε ο Έλβις ούτε εγώ ήμασταν έτοιμοι για ένα παιδί».

Και οι αποκαλύψεις συνεχίζονται… «Για εβδομάδες, ο Έλβις και εγώ ανησυχούσαμε σιωπηλά για το τι θα ακολουθούσε. Στην πιο δύσκολη στιγμή μου, αναρωτήθηκα ακόμη και πώς θα ένιωθα αν είχα ένα ατύχημα και έχανα το παιδί μας. Ένιωθα τόσο ένοχη που είχα ακόμη και αυτές τις σκέψεις. Τότε, ο Έλβις με κοίταξε μια μέρα και με ρώτησε αν ήθελα να κάνω έκτρωση. Μου είπε ότι θα υποστήριζε ό,τι ήθελα. Τα λόγια του ήταν ένα ξύπνημα.

Η σοβαρότητα της κατάστασης με συγκλόνισε και άρχισα να κλαίω. Του είπα: ‘’Όχι! Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είναι το μωρό μας!’’». Όταν η Λίζα Μαρί γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 1968, το ζευγάρι την αγάπησε αμέσως.

Η Πρισίλα άφησε τον Έλβις όταν η Λίζα Μαρί ήταν τεσσάρων ετών, μετά από μια σχέση που είχε με τον δάσκαλο καράτε, Μάικ Στόουν, αλλά επέμεινε ότι αυτός δεν ήταν ο λόγος που τον εγκατέλειψε. Όταν ο Έλβις έμαθε για τον Στόουν, η Πρισίλα είπε ότι την «ανάγκασε», «όπως φανταζόταν ότι θα το έκανε ένας δάσκαλος καράτε... Μου άφησε μια δυσάρεστη ανάμνηση από την τελευταία μου σεξουαλική εμπειρία με τον Έλβις».

Ο Έλβις, ο οποίος συχνά απατούσε την Πρισίλα, ήταν τόσο αναστατωμένος που ζήτησε ακόμη και από τον πιο στενό του φίλο, τον Τζο Εσποζίτο, να βρει έναν δολοφόνο για να σκοτώσει τον Στόουν, αλλά τον έπεισαν να ηρεμήσει. «Όσο δύσκολο και αν ήταν, ποτέ δεν μετάνιωσα για την απόφασή μου να αφήσω τον Έλβις. Αλλά ποτέ δεν σταμάτησα να θρηνώ για αυτή τη… φυγή», είπε η Πρισίλα.

«Το να μεγαλώσουμε την κόρη μας ήταν μια πρόκληση και για τους δυο μας», παραδέχτηκε. «Ήταν ισχυρογνώμων από την αρχή. Όπως και ο πατέρας της, απλά ήταν έτσι. Η Λίζα είχε τη γνώμη της και το γεγονός ότι ήταν κόρη του Έλβις το ενίσχυε ακόμα περισσότερο».

Μετά από ένα ταξίδι, η Λίζα αποκάλυψε ότι ο τότε σύντροφος της Πρισίλα, ο ηθοποιός Μάικλ Έντουαρντς, μπήκε στο δωμάτιό της και σήκωσε τα σκεπάσματά της για να την κοιτάξει. Αν και δεν την άγγιξε, η μητέρα της τον έδιωξε από το σπίτι. Λίγα χρόνια αργότερα, εκείνος εξέδωσε βιβλίο όπου παραδεχόταν μια «σεξουαλική εμμονή» με τη νεαρή Λίζα.

Η Πρισίλα σοκαρίστηκε όταν, δεκαετίες μετά, διάβασε στα απομνημονεύματα της ίδιας της κόρης της ότι ο Έντουαρντς την είχε κακοποιήσει. Ο ίδιος το αρνήθηκε, λέγοντας πως «ενισχύθηκε» μια αθώα ιστορία για να πουληθούν βιβλία. «Προσπάθησα να βρω ειρήνη με τα λόγια της Λίζα, αλλά επειδή τα διάβασα μόνο μετά τον θάνατό της, δεν μπορέσαμε ποτέ να μιλήσουμε γι’ αυτά. Ξέρω ότι δεν θα βρω ποτέ πραγματικό κλείσιμο», γράφει η Πρισίλα.

Όταν η Λίζα πήρε την κληρονομιά του πατέρα της στα 25, ήταν ήδη παντρεμένη με τον μουσικό Ντάνι Κίο και είχε δύο παιδιά, τη Ράιλι και τον Μπέντζαμιν. Ο γάμος τους, όμως, δεν κράτησε πολύ και η Πρισίλα σοκαρίστηκε όταν εκείνη παντρεύτηκε τον Μάικλ Τζάκσον το 1994, λίγο μετά τις κατηγορίες για παιδοφιλία.

«Δεν πίστευα ποτέ ότι την αγαπούσε», λέει η Πρισίλα, αποκαλύπτοντας πως τον είχε συναντήσει μόνο μία φορά. Η Λίζα χώρισε τον Τζάκσον το 1996. «Μπορούσα σχεδόν να ακούσω τον Έλβις να ανακουφίζεται», γράφει η Πρισίλα. Ως το 2005, η Λίζα ήταν «χρεοκοπημένη» και αναγκάστηκε να πουλήσει το 85% της κληρονομιάς της. Η τρίτη της ευτυχία, με τον κιθαρίστα Μάικλ Λόκγουντ και τη γέννηση των διδύμων κοριτσιών τους, το 2008, επισκιάστηκε από τον εθισμό της στα παυσίπονα μετά τον τοκετό. «Η Λίζα είχε κληρονομήσει την ευαλωτότητα του Έλβις στα οπιοειδή», σημειώνει η μητέρα της.

Μέχρι το 2014, η χρήση είχε ξεφύγει από τον έλεγχο: συνδύαζε κοκαΐνη, αλκοόλ και χάπια. Ο εθισμός συνέβαλε στη διάλυση του γάμου της και στις δικαστικές μάχες με τον Λόκγουντ για την επιμέλεια. Ωστόσο, η χειρότερη στιγμή ήρθε το 2020, με την αυτοκτονία του γιου της, Μπέντζαμιν. «Ήταν η αρχή του τέλους για τη Λίζα», παραδέχεται η Πρισίλα. Λίγες μέρες πριν από τον θάνατό της, εμφανίστηκε καταβεβλημένη στις Χρυσές Σφαίρες για την ταινία «Elvis». Στις 12 Ιανουαρίου 2023 κατέρρευσε στο σπίτι της.

