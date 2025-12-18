H Μπιάνκα Σενσόρι αποκαλύπτει: Ο λόγος που φοράω εκκεντρικά ρούχα που σοκάρουν…

Η Μπιάνκα Σενσόρι, σύζυγος του Κάνιε Γουέστ, αποφάσισε να απαντήσει στην έντονη κριτική που δέχεται για τις ιδιαίτερα αποκαλυπτικές εμφανίσεις της, δίνοντας συνέντευξη στο περιοδικό Interview με έναν ασυνήθιστο τρόπο: δεν μίλησε η ίδια, αλλά μέσω μιας άλλης γυναίκας, η οποία λειτουργούσε ως «φωνή» της.

Η 30χρονη Αυστραλή, πρώην αρχιτέκτονας και πλέον μόνιμο θέμα συζήτησης λόγω των προκλητικών outfits της, επιχείρησε να εξηγήσει ότι οι επιλογές της δεν αποσκοπούν στη δημοσιότητα, αλλά αποτελούν μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης.

«Δεν ντύνομαι για την προσοχή»

Σύμφωνα με τη γυναίκα που μιλούσε εκ μέρους της, η Σενσόρι δεν επιδιώκει ούτε τον θαυμασμό ούτε την κατακραυγή. «Μια γυναίκα στο δημόσιο βλέμμα αναγκάζεται να παρακολουθεί εκδοχές του εαυτού της να πολλαπλασιάζονται χωρίς τη συγκατάθεσή της. Οι άνθρωποι προβάλλουν, επινοούν, διαγράφουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Μπιάνκα Σενσόρι έχει εμφανιστεί επανειλημμένα σε δημόσιους χώρους, φορώντας διάφανα φορέματα, ταινίες που καλύπτουν ελάχιστα σημεία του σώματός της ή εσώρουχα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Ιδιαίτερη αίσθηση είχε προκαλέσει η καλοκαιρινή εμφάνισή της στην Ιταλία το 2023, όταν η ίδια και ο Κάνιε Γουέστ βρέθηκαν στο στόχαστρο έντονης κριτικής. Πολλοί ντόπιοι χαρακτήρισαν τις εμφανίσεις της «χυδαίες», ενώ υπήρξαν και αναφορές για πιθανές νομικές συνέπειες.

Kanye West’s ‘wife’ Bianca Censori turns heads in see-through ‘naked’ top and tights in Italy https://t.co/eV9WTkAUJj pic.twitter.com/FRjzN8qTvI — New York Post (@nypost) August 22, 2023

Όσον αφορά στα social media και τα αρνητικά σχόλια, η «φωνή» της Σενσόρι υποστήριξε ότι η ίδια τα αντιμετωπίζει με ουδετερότητα. «Δεν επενδύει συναισθηματικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα βλέπει ως έναν χώρο, όπου η αντίληψη μεταβάλλεται γρήγορα και δημόσια», ανέφερε.

Η ίδια, σύμφωνα με τη συνέντευξη, παρατηρεί τις αντιδράσεις όπως ένας κοινωνιολόγος: όχι με στόχο την πρόκληση, αλλά ως ένδειξη των πολιτισμικών ορίων και των κοινωνικών ευαισθησιών.

Η Μπιάνκα Σενσόρι ξεκίνησε τη σχέση της με τον Κάνιε Γουέστ το 2022 και το ζευγάρι παντρεύτηκε μυστικά στις 20 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Από τότε, οι δημόσιες εμφανίσεις της αποτελούν σταθερά αντικείμενο σχολιασμού, με πολλούς να συγκρίνουν το στυλ της με εκείνο της πρώην συζύγου του ράπερ, Κιμ Καρντάσιαν.

Πηγή: skai.gr

