A$AP Rocky: Η μητέρα του τον έπεισε να βγει με τη Ριάνα - «Οι μανούλες ξέρουν καλύτερα…»

Οι μητέρες ξέρουν πάντα καλύτερα... Ο A$AP Rocky αποκάλυψε ότι η μητέρα του, Renee Black, του είπε να βγει με τη Ριάνα πολύ πριν αυτή γίνει η σύντροφος του ράπερ και μητέρα των παιδιών του.

«Η μητέρα μου συνήθιζε να λέει πράγματα όπως: ''Ξέρω ότι σου αρέσει αυτό το κορίτσι με το οποίο είσαι τώρα -δεν θα πω ονόματα-αλλά θέλω να είσαι με τη RiRi''», αποκάλυψε ο ίδιος στην εκπομπή «Popcast» της εφημερίδας «The New York Times».

«Είναι σαν να λέω: ''Μαμά, γιατί το λες αυτό; Αυτή η κοπέλα δεν με θέλει έτσι''», είπε ο A$AP Rocky. «Οι μητέρες ξέρουν καλύτερα», εξήγησε, προσθέτοντας: «Είμαι ευγνώμων που η Ριάνα μπήκε στη ζωή μου εκείνη την εποχή, γιατί πριν από αυτό δεν νομίζω ότι ήμουν έτοιμος για κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι ήταν ούτε εκείνη». Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2000.

Ωστόσο, σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο σταρ του «ASAP Forever» είπε ότι η τραγουδίστρια «ήταν πάντα η κοπέλα μου. Ήμασταν στο ίδιο μήκος κύματος. Γεννηθήκαμε την ίδια χρονιά. Ο πατέρας μου είναι από τη χώρα της... Όταν επιστρέφω, βλέπω και τις δύο πλευρές της οικογένειάς μου. Υπάρχουν τόσες πολλές ομοιότητες, που είναι αστείο. Γελάμε πολύ με αυτό», είπε για τις ομοιότητές τους. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τρία παιδιά από την αρχή της σχέσης τους. Και φαίνεται ότι οι γονείς δεν έχουν τελειώσει ακόμα με την οικογένειά τους. Πριν από λίγες ημέρες, η Ριάνα άφησε να εννοηθεί ότι είναι έτοιμη να φέρει στον κόσμο το τέταρτο μωρό της.

Πηγή: skai.gr

