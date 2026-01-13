Η πολύτεκνη Ριάνα: Έτοιμη να αποκτήσει και 4ο παιδί μέσα στο 2026

Η Ριάνα φαίνεται πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο την οικογένειά της. Αφορμή στάθηκε ένα χιουμοριστικό βίντεο που ανέβασε στο Instagram η πρώην παίκτρια του «Love Island», Montana Brown, στο οποίο αναρωτιόταν αν το 2026 θα επιλέξει να είναι «σέξι ή έγκυος».

Η 37χρονη καλλιτέχνιδα σχολίασε παιχνιδιάρικα κάτω από την ανάρτηση: «Περίμενε! Άρα δεν είμαι τρελή; Σίγουρα!», αφήνοντας να εννοηθεί ότι σκέφτεται κι εκείνη το ενδεχόμενο μιας ακόμη εγκυμοσύνης.

Η Ριάνα και ο σύντροφός της, A$AP Rocky, απέκτησαν το τρίτο τους παιδί, μια κόρη με το όνομα «Rocki», τον Σεπτέμβριο του 2025. Έχουν ήδη δύο γιους, τον RZA και τον Riot.

Οι θαυμαστές ζητούν… άλμπουμ αντί για μωρό

Παρότι το σχόλιο της Ριάνα προκάλεσε ενθουσιασμό, οι θαυμαστές της είχαν άλλη προτεραιότητα: τη μουσική. Η τραγουδίστρια έχει να κυκλοφορήσει στούντιο άλμπουμ από το «Anti» το 2016 και οι fans δεν χάνουν ευκαιρία να της το υπενθυμίζουν.

Στα σχόλια έγραψαν χαρακτηριστικά: «Κορίτσι μου, βγάλε αυτό το άλμπουμ, σε παρακαλώ», ενώ ένας άλλος χρήστης συμπλήρωσε: «Θέλουμε ένα άλμπουμ, όχι άλλη εγκυμοσύνη». Άλλοι μάλιστα αστειεύτηκαν λέγοντας πως η μόνη «μεγάλη απόφαση» που θέλουν να πάρει η καλλιτέχνις για το 2026 είναι σε ποια πολιτεία θα ξεκινήσει την περιοδεία της.

Η μητρότητα, ο Rocky και η ζωή που άλλαξε

Παρά την πίεση για νέα μουσική, η Ριάνα δείχνει να απολαμβάνει στο έπακρο τη μητρότητα. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Extra δήλωσε: «Τα μωρά είναι καταπληκτικά. Μεγαλώνουν και δεν το αντέχω. Τα πρόσωπά τους αλλάζουν, οι λαιμοί τους μακραίνουν. Το λατρεύω».

Ο A$AP Rocky από την πλευρά του ανέφερε ότι τα παιδιά τους τα πάνε εξαιρετικά μεταξύ τους, παρότι είναι κοντά σε ηλικία: Ωστόσο παραδέχτηκε ότι τα μεγαλύτερα παιδιά ζηλεύουν τη νεογέννητη αδερφή τους.

Η Ριάνα έχει μιλήσει ανοιχτά για το πόσο βαθιά τη σημάδεψε η μητρότητα, περιγράφοντας τον τοκετό ως «τρελό» και τη γονεϊκότητα ως μία από τις πιο απαιτητικές αλλά και συγκινητικές εμπειρίες της ζωής της. Όσο για το πόσα παιδιά θέλει να αποκτήσει; Η απάντησή της παραμένει απλή και ξεκάθαρη: «Όσα θέλει ο Θεός να κάνω».

