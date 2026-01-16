Τζόντι Φόστερ: Τι ήταν αυτό που την προστάτευσε από τη σκοτεινή πλευρά του Χόλιγουντ

Η Τζόντι Φόστερ αναλογίζεται σήμερα τι ήταν αυτό που την έσωσε από το να πέσει θύμα κακοποίησης κατά τη διάρκεια των νεανικών της χρόνων στο Χόλιγουντ. Στα 63 της, μιλώντας στο NPR, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την κυκλοφορία της ταινίας «Taxi Driver», θυμήθηκε τη δύσκολη αλλά καθοριστική εμπειρία της ως παιδί-ηθοποιός.

Η σκοτεινή αυτή ταινία νουάρ της χάρισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ, στον ρόλο μιας ανήλικης πόρνης, όταν ήταν μόλις 12 ετών. Αργότερα, κατέκτησε το πολυπόθητο βραβείο για τις ταινίες «Η Κατηγορούμενη» (1988) και «Η Σιωπή των Αμνών» (1991), εδραιώνοντας τη θέση της ως μία από τις σημαντικότερες ηθοποιούς της γενιάς της.

Γνωρίζοντας ότι πολλές γυναίκες στον χώρο του θεάματος έχουν βιώσει κακοποιητικές συμπεριφορές, η Φόστερ αναρωτήθηκε γιατί η ίδια δεν είχε παρόμοιες εμπειρίες. Παραδέχτηκε πως φυσικά υπήρξαν «επιθετικές» συμπεριφορές και μισογυνισμός, όπως συμβαίνει σε πολλές δουλειές.

Ωστόσο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από μικρή ηλικία είχε μια ιδιαίτερη δύναμη. Η πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ την τοποθέτησε σε μια «κατηγορία ανθρώπων με ισχύ», γεγονός που την έκανε, όπως είπε, «πολύ επικίνδυνη για να την αγγίξει κανείς». Είχε τη δυνατότητα να καταστρέψει καριέρες ή να μιλήσει ανοιχτά, κάτι που λειτουργούσε αποτρεπτικά.

Η ίδια πιστεύει επίσης ότι η προσωπικότητά της, ένας συνδυασμός υψηλής νοημοσύνης και ακλόνητης αποφασιστικότητας, έπαιξε σημαντικό ρόλο. Όπως εξήγησε, δεν είναι εύκολο να χειραγωγηθεί συναισθηματικά, καθώς δεν αφήνει τα συναισθήματά της στην επιφάνεια. Τόνισε πως η τοξική συμπεριφορά βασίζεται στη χρήση δύναμης για την κυριαρχία και τη μείωση των άλλων, κάτι που γίνεται ευκολότερο όταν το θύμα είναι νέο, αδύναμο και χωρίς επιρροή.

Η ανθεκτικότητα και οι δεξιότητες επιβίωσης

Η καριέρα της Τζόντι Φόστερ ξεκίνησε πολύ νωρίς, στην ηλικία των πέντε ετών. Η μακρόχρονη εμπειρία της στον χώρο της υποκριτικής, όπως είπε, της χάρισε ανθεκτικότητα και την ικανότητα να ελέγχει τα συναισθήματά της για χάρη των ρόλων της.

Παραδέχτηκε, όμως, ότι αυτές οι δεξιότητες επιβίωσης, που ήταν απαραίτητες όταν ήταν νεότερη, μπορούν αργότερα να μετατραπούν σε εμπόδιο. «Όταν μεγαλώνεις, χρειάζεται να μάθεις πότε να τις αφήνεις πίσω, όταν δεν σου είναι πλέον χρήσιμες», εξήγησε. Η Φόστερ είναι παντρεμένη με τη φωτογράφο Αλεξάνδρα Χέντισον από το 2014 και έχει δύο γιους, τον Τσάρλι και τον Κιτ, με την πρώην σύντροφό της, Σίντνεϊ Μπερνάρντ. Παρ’ όλα αυτά, διατηρεί χαμηλό προφίλ στην προσωπική της ζωή.

